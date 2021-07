Vinculan a proceso al nuevo novio de Sharis Cid por el presunto delito de violencia familiar patrimonial

Julio César Martínez Garza, abogado de la expareja de Canavati, explicó las medidas cautelares que el juez dictaminó: " No acercarse al domicilio de su aún esposa, el no molestarla a ella, no acercarse ni a ella ni a los testigos que han declarado contra de él y de igual manera se fijó un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses que vence el próximo 14 de septiembre de este año", contó en 'Ventaneando'.