Shakira fue actriz de telenovelas: así se veía a los 17 años en melodrama que pocos conocen
La cantante probó suerte en la actuación en 1994, un año después de lanzar su segundo álbum discográfico ‘Peligro’. La telenovela 'El Oasis' marcó un antes y un después en la vida de la colombiana.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Antes de alcanzar la fama internacional y de iniciar una relación con Gerard Piqué, Shakira incursionó en el mundo de la actuación en una telenovela llamada 'El Oasis'. Este melodrama colombiano marcó su debut como actriz en 1994, un año después de lanzar su segundo álbum como solista, 'Peligro'.
Así se veía Shakira como protagonista de telenovelas
En 'El Oasis', Shakira interpretó el papel de 'Luisa María', una joven que se enamora del principal enemigo de su padre.
Aunque hay pocos datos disponibles sobre la telenovela, algunos fragmentos de la historia circulan en Internet, mostrando a Shakira con su característico cabello largo y flequillo de color negro.
@luckita_riio
#Shakira como actriz #Telenovela El Oasis #paratí #viral #fypシ #yo❤️🇬🇹❤💙🌻💚🌺💛🌸♬ sonido original - ꧁Lucky-Río꧂
Según reportó el diario El Español en 2023, existen dos razones por las que hay tan poca información sobre este melodrama: primero, la productora cerró en el año 2000; y segundo, hay rumores de que Shakira adquirió los derechos de la telenovela para 'borrar' esa parte de su historia.
Así hablaba Shakira de su paso por las telenovelas
La única vez que Shakira habló sobre su experiencia en las telenovelas fue en 1996. Según el diario El Tiempo, 'El Oasis' marcó un antes y un después en la vida de la artista barranquillera.
“Mi segundo disco no funcionó porque estaba lleno de errores, entre ellos, el afán por salir al mercado. Por eso, me estanqué un poco y me dediqué a la actuación, como protagonista de ‘El oasis’. Fue como irme de excursión por otro camino artístico en busca de la renovación del espíritu”, dijo la intérprete de 47 años al medio.
Un año después de su debut y despedida como protagonista de telenovelas, Shakira lanzó el álbum 'Pies Descalzos', que marcaría un hito en su carrera. Sin embargo, esto no impidió que la cantante continuara participando en algunos programas de televisión como ‘Betty la fea’,‘Los hechiceros de Waverly Place’ y ‘Sueño de amor’, donde se interpretó a ella misma.