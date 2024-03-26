Shakira fue actriz de telenovelas: así se veía a los 17 años en melodrama que pocos conocen

Antes de alcanzar la fama internacional y de iniciar una relación con Gerard Piqué, Shakira incursionó en el mundo de la actuación en una telenovela llamada 'El Oasis'. Este melodrama colombiano marcó su debut como actriz en 1994, un año después de lanzar su segundo álbum como solista, 'Peligro'.

Así se veía Shakira como protagonista de telenovelas

En 'El Oasis', Shakira interpretó el papel de 'Luisa María', una joven que se enamora del principal enemigo de su padre.

Aunque hay pocos datos disponibles sobre la telenovela, algunos fragmentos de la historia circulan en Internet, mostrando a Shakira con su característico cabello largo y flequillo de color negro.



Según reportó el diario El Español en 2023, existen dos razones por las que hay tan poca información sobre este melodrama: primero, la productora cerró en el año 2000; y segundo, hay rumores de que Shakira adquirió los derechos de la telenovela para 'borrar' esa parte de su historia.

Así hablaba Shakira de su paso por las telenovelas

La única vez que Shakira habló sobre su experiencia en las telenovelas fue en 1996. Según el diario El Tiempo, 'El Oasis' marcó un antes y un después en la vida de la artista barranquillera.

“Mi segundo disco no funcionó porque estaba lleno de errores, entre ellos, el afán por salir al mercado. Por eso, me estanqué un poco y me dediqué a la actuación, como protagonista de ‘El oasis’. Fue como irme de excursión por otro camino artístico en busca de la renovación del espíritu”, dijo la intérprete de 47 años al medio.