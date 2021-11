Selena Gomez besó a Cara Delevingne en público, ¿adiós a supuesto romance con Chris Evans?

Los rumores de que Selena Gomez salía con Chris Evans comenzaron en octubre de 2021, cuando ambos famosos fueron captados, por separado, al salir del mismo restaurante y también comenzaron a seguirse mutuamente en sus redes sociales. En 2015 la interprete de ‘Lose You To Love Me‘ confesó en el programa 'Watch What Happens Live' que su crush famoso era Chris Evans