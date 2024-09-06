Selena Gómez

¡Selena Gomez se convierte en multimillonaria a sus 32! ¿A cuánto asciende su fortuna?

La actriz y cantante se unió al llamado ‘Club de los billonarios’ tras su exitosa incursión en la industria cosmética con su línea ‘Rare Beauty’.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
A Selena Gomez la critican por el video de tiktok: te donaron un riñon y estás tomando

Selena Gomez sumó un nuevo logro a su carrera. La actriz se convirtió en multimillonaria a sus 32 años gracias a su imperio ‘Rare Beauty’, línea de cosméticos para adolescentes que lanzó en 2020.

¿A cuánto asciende la fortuna de Selena Gomez?

Según la empresa financiera Bloomberg, la fortuna de Selena Gomez sobrepasó los 1.300 millones de dólares, de los cuales 1.1 mil millones corresponden a su exitosa incursión a la industria cosmética, por lo que por primera vez fue incluida en el ranking de milmillonarios.

Aunque la riqueza de la actriz de ‘Wizards of Waverly Place’ corresponde en su mayoría a su línea de cosméticos, a sus ganancias se suma su participación en la plataforma de salud mental ‘Wondermind’, su faceta como cantante, su trabajo en la actuación y los ingresos que obtiene a través de las redes sociales.

Selena Gómez lanzó 'Rare Beauty' en 2020.
Imagen Getty Images


Selena Gomez es una de las figuras más populares de Instagram, donde cuenta con más de 424 millones de seguidores, lo que a su vez la convierte en la mujer más seguida en la plataforma.

Este nuevo logro de la cantante surge en medio de una campaña para que sea nominada al Oscar como ‘Mejor Actriz de Reparto’ por su participación en la película ‘Emilia Pérez’, según el sitio IndieWire.

En cuanto a lo personal, la intérprete de 32 se encontraría mejor que nunca con su novio Benny Blanco, con quien ha despertado rumores de compromiso, según TMZ.

Selena Gómez lanza su propia línea de belleza con la que pretende cambiar una percepción de las mujeres
