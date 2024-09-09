Selena Gómez confiesa que no puede tener hijos por una triste razón: “Tuve que llorarlo"

Video A Selena Gomez la critican por el video de tiktok: te donaron un riñon y estás tomando

Selena Gómez reveló que nunca podrá experimentar un embarazo ni dar a luz debido a sus diversas complicaciones de salud.

En 2015, la cantante dio a conocer que, dos años antes, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede atacar las articulaciones, la piel, los órganos y otras partes del cuerpo, según la Lupus Foundation of America.

Además de someterse a quimioterapias, para combatir el padecimiento a la también actriz le realizaron un trasplante de riñón en 2017.

Previamente, en 2016, ella ingresó a un centro para cuidar su estado mental ya que, contó a People, sufrió ansiedad, ataques de pánico y depresión a raíz de la afección.

En abril de 2020, desveló públicamente que tiene trastorno bipolar. Posteriormente, comentó a Today que atravesó un tiempo en el que “no entendía mis reacciones ni mis emociones”.

Selena Gómez no podrá gestar a sus hijos

En una entrevista con Vanity Fair, publicada este lunes 9 de septiembre, Selena Gómez compartió que su sueño de formar una familia no será como lo había pensado.

“Nunca he dicho esto… pero desgraciadamente no puedo gestar a mis propios hijos”, confesó la protagonista de ‘Only murders in the building’.

En cuanto al motivo, ella dijo: “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”.

La intérprete de ‘Love you like a love song’ admitió acerca de dicho impedimento: “Tuve que llorarlo por un tiempo”.

Selena Gómez está abierta a las opciones

Selena Gómez atravesó dificultades luego de enterarse que no le es posible llevar en su vientre un retoño, ya lo asimiló y ha pensado en soluciones.

“No es necesariamente como me lo imaginaba”, indicó sobre la maternidad. “Pensé que ocurriría como le pasa a todo el mundo”.

“Estoy mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer la subrogación o la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí”, añadió.

La estrella de Disney reconoció que está “emocionada” por descubrir cómo resultará “ese viaje” para convertirse en madre.