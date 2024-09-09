Selena Gómez confiesa que no puede tener hijos por una triste razón: “Tuve que llorarlo"
La cantante compartió el motivo por el que no podrá llevar en su vientre a un bebé. Ella confesó lo difícil que le resultó enterarse de esa noticia.
Selena Gómez reveló que nunca podrá experimentar un embarazo ni dar a luz debido a sus diversas complicaciones de salud.
En 2015, la cantante dio a conocer que, dos años antes, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede atacar las articulaciones, la piel, los órganos y otras partes del cuerpo, según la Lupus Foundation of America.
Además de someterse a quimioterapias, para combatir el padecimiento a la también actriz le realizaron un trasplante de riñón en 2017.
Previamente, en 2016, ella ingresó a un centro para cuidar su estado mental ya que, contó a People, sufrió ansiedad, ataques de pánico y depresión a raíz de la afección.
En abril de 2020, desveló públicamente que tiene trastorno bipolar. Posteriormente, comentó a Today que atravesó un tiempo en el que “no entendía mis reacciones ni mis emociones”.
Selena Gómez no podrá gestar a sus hijos
En una entrevista con Vanity Fair, publicada este lunes 9 de septiembre, Selena Gómez compartió que su sueño de formar una familia no será como lo había pensado.
“Nunca he dicho esto… pero desgraciadamente no puedo gestar a mis propios hijos”, confesó la protagonista de ‘Only murders in the building’.
En cuanto al motivo, ella dijo: “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”.
La intérprete de ‘Love you like a love song’ admitió acerca de dicho impedimento: “Tuve que llorarlo por un tiempo”.
Selena Gómez está abierta a las opciones
Selena Gómez atravesó dificultades luego de enterarse que no le es posible llevar en su vientre un retoño, ya lo asimiló y ha pensado en soluciones.
“No es necesariamente como me lo imaginaba”, indicó sobre la maternidad. “Pensé que ocurriría como le pasa a todo el mundo”.
“Estoy mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer la subrogación o la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí”, añadió.
La estrella de Disney reconoció que está “emocionada” por descubrir cómo resultará “ese viaje” para convertirse en madre.
“Será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”, sentenció la artista, quien mantiene una relación con Benny Blanco.