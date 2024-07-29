¿Selena Gómez se hizo cirugía plástica? La cantante responde a rumores: "Déjenme en paz"

Video ¿Selena Gomez no puede embarazarse? El diagnóstico que podría frenar su maternidad

La cantante y actriz Selena Gómez ha confrontado las especulaciones sobre posibles cirugías plásticas, en una reciente declaración a través de TikTok.

Frente a las comparaciones de imágenes que sugieren cambios en su rostro a lo largo de los años, Gómez ha sido enfática en negar haberse sometido a cualquier procedimiento quirúrgico.

La controversia surgió después de que Marissa the PA, asistente de un cirujano plástico, publicara en TikTok fotos comparativas de Gómez, insinuando posibles intervenciones estéticas.

El video original es de 2023, pero fue hasta este sábado 27 de julio que la artista de 32 años respondió a estos comentarios, aclarando que los cambios en su apariencia se deben a tratamientos con bótox y no a cirugías.

“Honestamente, odio esto. Estaba usando tiritas debido a un brote (de lupus). Tengo bótox. Eso es todo. Déjenme en paz”, escribió Gómez, desmintiendo así los rumores y pidiendo respeto hacia su persona y su imagen.

Influencer pide perdón a Selena Gómez

La tiktoker ofreció una disculpa pública a Gómez, afirmando que su intención nunca fue causar malestar o especulación indebida.

"No tienes que explicarle a nadie por qué no te ves igual que cuando eras adolescente o en tus 20", dijo la influencer.

A su vez, Gómez aceptó la disculpa, aunque expresó que este tipo de situaciones la hacen sentir triste en ocasiones: "Te quiero. No es por ti. A veces solo me pongo triste", escribió.

Selena Gómez ha sido abierta respecto a su lucha contra el lupus y cómo el tratamiento ha afectado su peso y apariencia. Esta no es la primera vez que enfrenta rumores sobre su imagen, pero continúa defendiendo su derecho a la privacidad.

Selena Gómez aceptó que las críticas a su físico le afectan

Esta no es la primera vez que la protagonista de 'Only Murders in the Building' sufre ataques por su físico.

Selena ha explicado que la constante fluctuación en su peso se debe a sus problemas de salud: "Tengo lupus, problemas renales e hipertensión, así que tengo muchos problemas de salud, y fue entonces cuando empecé a notar más el problema de la imagen corporal", dijo en 2019 en un episodio de su podcast 'Giving Back Generation, según repora US Weekly en Español.

El año pasado, la exestrella de Disney reconoció que, aunque públicamente ha afirmado que el 'body shaming' del que es víctima no le preocupa, en realidad sí se ha visto afectada.