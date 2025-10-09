¿Amiga de Selena Gómez que le donó un riñón no fue invitada a su boda? Manda este mensaje

Video ¿Selena Gómez se peleó con la amiga que le donó un riñón? Francia Raisa habló de su relación

Francia Raisa, quien donó un riñón a Selena Gómez en 2017 cuando la cantante vio en peligro su vida por complicaciones de lupus, pareció aclarar si fue invitada a la boda de la exestrella de Disney y Benny Blanco.

¿Francia Raisa asistió a la boda de Selena Gómez con Benny Blanco?

Durante una entrevista concedida en Los Ángeles a Magaly Ortiz para Primer Impacto, la actriz pareció aclarar que no asistiría a la boda de su amiga.

Francia Raisa confirmó que estaba al tanto del evento, pero no mencionó que estaba invitada: "Sí, sé que se va a casar", respondió en la entrevista transmitida el pasado 25 de septiembre.

La actriz también expresó su gratitud por la salud de la artista, señalando que Gómez "tiene vida y pues ya es billonaria".

Francia Raisa revela sus deseos para Selena Gómez

La actriz, reporta Primer Impacto, le deseó felicidad a Selena Gómez en su nueva vida de casada.

"Estoy muy feliz por ella", afirmó, además de expresar cómo se siente a 8 años de haberle donado un riñón, "estoy agradecida que pude hacer eso por ella".

Francia Raisa ayudó a Selena Gomez cuando la cantante enfrentaba problemas de salud, a causa del lupus que padece, que ponían en riesgo su vida.

Aunque ha habido rumores de distanciamiento desde 2018, que revivieron ante la aparente ausencia de Francia en la boda de Selena, en 2023 la cantante expresó su agradecimiento para "su mejor amiga".