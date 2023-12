A diferencia de Sebastián Rulli, Mark Tacher sí tiene contacto con la hija de Cecilia Galliano

Cecilia lamentó que Rulli no invitara a su hija a salir con él y Santiago: "Hay veces que está bueno decirte con un abrazo, que no te cuesta nada, o un 'te paso a buscar un fin (de semana) con tu hermano y vamos por un helado' y con 10 años que tiene una nena puedes hacer la diferencia. Que ojo, no es el padre, pero sí era un padre de corazón", sentenció en la entrevista con la periodista.