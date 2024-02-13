Cecilia Galliano no se guarda nada con este mensaje a sus ex: ¿es para Mark Tacher y Sebastián Rulli?

Video Cecilia Galliano no quiere volver a ser "esposa de nadie" tras su fallido matrimonio con Sebastián Rulli

Cecilia Galliano aseguró que solo tiene un mensaje para sus ex y dejó sorprendido a más de alguno con las palabras que les dedica.

La actriz, de 42 años, lo hizo saber a través de las cámaras de Despierta América en donde este lunes 12 de febrero se presentaron sus reveladoras declaraciones.

¿Qué dijo Cecilia Galliano sobre sus ex?

En el matutino de Univision se hizo un ejercicio con varias celebridades a las que se le preguntó qué mensaje le mandarían a sus ex en vísperas de la celebración del Día de San Valentín.

Una de las entrevistadas fue Cecilia Galliano y no tuvo tapujos en ahondar sobre su respuesta.

"Pues que la pase con amor", dijo, "que lo goce, que disfrute lo que tenga alrededor".

"Creo que siempre (a) los ex los tenemos como mal, ¿no?: 'Los ex son del demonio'", aseguró la también presentadora.

"Y no, hay veces que hay ex que son muy bonitos y que les deseas de corazón mucho amor", admitió.

La respuesta de la argentina hizo eco en algunos como Raúl González, presentador de Despierta América, quien hizo referencia a lo que dijo su colega.

"Lo importante de esto también es entender, yo pienso, cómo haya terminado la relación. Ahí fíjate que Cecilia Galliano dice: 'No, fíjate que yo les deseo lo mejor'", comentó el conductor.

¿Para cuál de sus ex fueron las declaraciones de Cecilia Galliano?

Aunque Cecilia Galliano parece que solo tiene buena vibra con sus exparejas, la actriz de La Desalmada, que puedes ver aquí en ViX, no especificó de manera precisa para quién fue dirigido el mensaje que compartió a través de Despierta América.

Sin embargo, su separación no ocurrió en los mejores términos ya que salieron a relucir una serie de acusaciones entre ambos que incluso llegaron a tribunales.

La pareja terminó con una batalla legal por una camioneta de lujo que la actriz le había regalado a Rulli cuando aún eran pareja, pero que él vendió.

En 2015, un juez falló a favor de ella, por lo cual el automóvil le fue devuelto, pero por mucho tiempo la situación entre ambos artistas se tornó tensa. Actualmente parece que la dinámica entre ellos ha mejorado, aunque con ciertas reservas según ha dejado ver la actriz.

En agosto de 2023 se le preguntó si era amiga de Rulli tras haber superado el tormentoso divorcio que tuvieron: "Amigos creo que es una palabra muy grande" dijo tajante en declaraciones publicadas por el portal de la revista People en Español.

Su historia con Mark Tacher

Otra de sus exparejas más mediáticas es Mark Tacher, cuyo noviazgo duró 5 años. Durante ese lapso, tuvieron una breve separación entre 2014 y 2015.

El hermano de Alan Tacher le entregó el anillo de compromiso en dos ocasiones: la primera vez ella lo perdió y la segunda fue en 2015. La boda nunca se concretó y ellos terminaron su relación un año después.

A diferencia de Sebastián Rulli, pareció que Cecilia Galliano acabó en mejores términos con Mark Tacher al punto en que ambos han admitido que tendrían la puerta abierta para retomar su historia de amor.