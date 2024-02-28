¿Angelique Boyer no pudo viajar en un avión por llevar un peligroso objeto? Ella lo aclara

Angelique Boyer aclaró qué fue lo que le sucedió en un viaje que hizo junto con Sebastián Rulli luego de una situación que aparentemente ella habría tenido con las autoridades.

Según 'Venga la alegría', se había dicho que la actriz presuntamente tuvo dificultades al abordar el avión que la llevó de regreso a la capital mexicana procedente desde Puerto Escondido, Oaxaca.

¿Qué le pasó a Angelique Boyer?

De acuerdo con el matutino mexicano, las autoridades aeroportuarias le impidieron el paso debido a un problema en su equipaje.

Supuestamente "le prohibieron subir" al avión por llevar una presunta "granada". Al llegar a la capital, junto a su novio Sebastián Rulli, se le cuestionó al respecto.

De acuerdo con lo que contestó, todo habría sido una confusión por un objeto que ella traía en la maleta.

"Sí, mi perfume tiene forma de granada", dijo en las declaraciones presentadas este martes 27 de febrero.

" Qué horror que le cambien la forma, ¿verdad?, tienes razón no lo había pensado de que traía una bomba, era mi perfume", mencionó.

Rulli mencionó que él no se percató de lo sucedido: "No me enteré, yo estaba en otro rollo", explicó el argentino.

No ahondaron en mayores detalles sobre esta situación.

Es la primera vez que se les ve juntos públicamente luego del rumor que surgió a principios de febrero acerca de una supuesta separación entre ellos.

"No sé de dónde lo sacaron", contestó el actor sorprendido en las declaraciones que fueron presentadas el pasado lunes 12 de febrero en Despierta América.