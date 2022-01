Sebastián Poza reacciona a los besos de su novia Azul Guaita y Sergio Mayer Mori en 'Rebelde'

El 23 de noviembre de 2021 celebraron dos años de relación con amorosos mensajes en Instagram: "Hoy hace dos años recuerdo la emoción que me dio besarte por primera vez. Hoy festejo dos años de poder besarte todos los días. Amor te amo con toda mi vida, de verdad te agradezco cada segundo que me has regalado, te he disfrutado muchísimo estos dos años y he aprendido muchísimo de ti. ¡Gracias! Te amo tlacuachito", escribió Sebastián.