Sebastián Ligarde está de luto y con un "dolor inimaginable": "Sufrió un accidente terrible"

Sebastián Ligarde se encuentra de luto tras la muerte de un familiar muy cercano. El recordado villano de telenovelas compartió la sensible noticia a través de las reds sociales.

El intérprete de 'Memo' en el melodrama 'Quinceañera', reveló que uno de sus hermanos murió tras sufrir un accidente.

"Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de noviembre y fue recibido en brazos de nuestro papi el 17 de noviembre", se lee al inicio de su mensaje, el cual acompañó con una fotografía.

"Les pedimos que por favor respeten la pérdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma", añadió.

En su mensaje, Sebastián compartió que los órganos de su hermano fueron donados.

"Pudo dar el regalo de vida a seis pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido. Amedeé Ligarde, Jo Emma Ligarde Ureña, William H. Ligarde y Ninette M. Ligarde. 11/18/1961-11/17/2025".

Sebastián Ligarde así informó la muerte de su hermano Honoré. Imagen Sebastián Ligarde/Instagram

En un segundo mensaje, el actor señaló que durante este año pudieron convivir mucho más y externó lo mucho que lo extraña.

De acuerdo con las fechas que agregó Sebastián Ligarde, Honoré murió un día antes de su cumpleaños número 64 años.