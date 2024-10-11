Ashton Kutcher

¿Cuántos años llevan juntos Ashton Kutcher y Mila Kunis? Él casi arruina su primer beso

Ashton Kutcher y Mila Kunis conforman una de las parejas más queridas del medio. Su historia de amor comenzó cuando eran tan solo adolescentes, en la serie 'That 70s show', pero su primer beso no fue tan romántico como la actriz esperaba.

Por:Mariana Rosas
Video ¿Rechazó a Ashton Kutcher? Mila Kunis tenía 14 años cuando él quiso besarla a la fuerza

¿Cómo se conocieron Ashton Kutcher y Mila Kunis?

Ashton Kutcher y Mila Kunis se conocieron en el set de la popular serie de televisión 'That '70s Show', estrenada en 1998. Ambos actores interpretaban a adolescentes y rápidamente se convirtieron en amigos.

A pesar de la química que compartían en pantalla, su relación se mantuvo platónica durante varios años, debido a la diferencia de edad de 5 años y al hecho de que Mila era menor de edad cuando comenzaron a trabajar juntos (ella tenía 14).

Humo en 'That 70's Show'
Imagen Carsey-Werner Productions

En aquel entonces, Ashton optó por cuidarla y protegerla como si fuera una hermana menor. De hecho, hasta la ayudaba con sus tareas escolares.

Sin embargo, tuvieron que darse un beso como parte de la trama de la serie. Lo curioso fue que ese beso era el primero en la vida de Mila. Por supuesto, la actriz nunca se imaginó que, muchos años después, se casaría con aquel muchacho.

¿Cuándo iniciaron su relación Ashton Kutcher y Mila Kunis?

Aunque su amistad se remonta a finales de los 90, no fue hasta años después que Ashton y Mila comenzaron a salir. Mientras Kutcher estuvo casado con Demi Moore por ocho años, Mila sostuvo una larga relación con Macaulay Culkin. Los ex protagonistas de ‘That 70s show’ no se vieron durante varios años y Mila recuerda a la perfección lo que sintió cuando se encontró de nuevo con el actor.

“Para mí era como: 'No, ¡por favor!'. Fue la cosa más extraña, no me lo podía creer”.

Ashton Kutcher quería presentar a Mila Kunis con un amigo suyo que también estaba soltero; sin embargo, esto no pasó, pues no tardaron en sentir química entre ellos. La pareja se casó en 2015.

¿Cuántos hijos tienen Asthon Kutcher y Mila Kunis?

Ashton Kutcher y Mila Kunis son padres de dos hijos: Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood. La pareja ha sido muy reservada en cuanto a su vida familiar, pero han compartido ocasionalmente detalles sobre su paternidad y su deseo de criar a sus hijos de una manera sencilla y conectada con la naturaleza. En una ocasión, la pareja dijo:

“Espero que mis hijos sean personas con recursos que puedan ser contribuyentes a la sociedad. Todo lo demás es lujo”.
