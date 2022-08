Ashton Kutcher perdió la visión y el equilibro por una enfermedad: explicó cómo salió adelante

Desde muy joven, exactamente en la década de los 80, Ashton comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento y gracias a sus papeles de ‘fuckboy’ se ganó el cariño de sus millones de seguidores.

Son contadas las ocasiones en las que el protagonista de la película ‘Killers’, que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX, habla sobre su vida privada; por eso, sorprendió a sus fans al revelar un terrible problema de salud que experimentó años atrás.

Ashton Kutcher tuvo vasculitis: esta fue su experiencia con la enfermedad



El 8 de agosto de 2022, el medio estadunidense ‘Access Hollywood’ compartió la participación del actor de 44 años en el programa ‘Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’ de National Geographic, donde habló de la enfermedad autoinmune que le provocó problemas auditivos y visuales.

"Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, destruyó mi audición, todo mi equilibrio. Me llevó como un año volver a construir todo. Realmente no lo aprecias hasta que se va”, puntualizó la estrella.



Durante la charla, el artista abordó cómo lidió con los obstáculos que sufrió por este padecimiento.

"En el momento en que comienzas a ver los obstáculos como cosas que están hechas para ti, para que te des cuenta de lo que necesitas, entonces la vida empieza a volverse divertida. Empiezas a navegar por encima de tus problemas, en lugar de vivir debajo de ellos", comentó el histrión.



Kutcher, quien está casado con la también actriz Mila Kunis, destacó que tiene “suerte de estar vivo”, luego de sufrir este padecimiento. Además, luego de estas declaraciones, a través de su cuenta de Twitter, el actor explicó cómo sigue de salud tras esta enfermedad.

“Antes de que haya un montón de rumores / charlas / lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años. (Aumento del estilo autoinmune). Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Hacia adelante”, se lee en el texto.



Los comentarios por parte de usuarios de Internet no se hicieron esperar y hubo quienes señalaron que sufrieron la misma enfermedad que el actor. Asimismo, le enviaron cariñosos mensajes en forma de apoyo.

“Cuídate Ashton”; “Me alegro de que estés bien ahora”; “Lamento mucho que hayas pasado por esto”; “Qué bien que te sientas mejor”, fueron algunos de los textos que se leen en el hilo del tweet del actor.

¿Qué es la vasculitis, la enfermedad de Ashton Kutcher?

Hay varios tipos de vasculitis, los cuales pueden afectar a cualquier persona. Este padecimiento se trata de la “inflamación de los vasos sanguíneos”, según señala el sitio especializado en salud Mayo Clinic.

Algunos de los principales síntomas de esta enfermedad son pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, sarpullido, dolores y fiebre; en los casos más graves también puede provocar ceguera, daño en órganos principales como pulmones y estómago o aneurismas (protuberancia en un vaso sanguíneo del cerebro).



A lo largo de su trayectoria, Ashton Kutcher ha participado en exitosas series y películas como ‘Two and a Half Man’, ‘The Butterfly Effect’, ‘What Happen in Vegas’, en las que ha compartido créditos con celebridades como Cameron Diaz, Amy Smart, Jon Cryer y Mila Kunis, con quien formó una hermosa familia.