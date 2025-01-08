Sandra Reyes

¿Hijo de la fallecida Sandra Reyes seguirá sus pasos en la actuación? Esto dijo el adolescente

La actriz dejó un hijo de 15 años, quien recientemente tuvo una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, y reveló detalles sobre cómo es su vida tras la muerte de su madre.

Por:Ashbya Meré
Por:Ashbya Meré
Video Hijo de Sandra Reyes se despide de ella tras su sorpresiva muerte: este es el mensaje que le dedicó

Sandra Reyes, conocida por su papel en la telenovela 'Pedro el Escamoso', falleció el 1 de diciembre de 2024 a los 49 años, a causa del cáncer de seno que le fue diagnosticado en 2023.

La actriz colombiana dejó un hijo llamado Gerónimo Parada Reyes, quien actualmente tiene 15 años. Se desconoce quién es su padre, pues Reyes siempre fue muy discreta con su vida privada.

¿Hijo de Sandra Reyes heredó el gusto por la actuación?

El adolescente recientemente tuvo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, en donde compartió algunos datos que revelan cómo es su vida tras la muerte de su famosa madre.

Entre los cuestionamientos que respondió, Gerónimo ventiló que actualmente vive con su padre y su hermano en Florencia, Colombia.

También compartió que se encuentra "bien" y la pregunta que más llamó la atención entre sus seguidores y los de su madre es si desea convertirse en actor.

"¿Te gustaría estudiar actuación como tu mami? ¡Sería genial!", fue la pregunta que le hizo uno de los cibernautas. "Sí pienso estudiar actuación", fue la respuesta del adolescente.

Además, Gerónimo heredó el amor de Sandra por la naturaleza y la fotografía, y suele publicar imágenes de sus actividades y hobbies en su cuenta de Instagram.

Gerónimo Parada, hijo de Sandra Reyes, respondió preguntas de sus seguidores.
Gerónimo Parada, hijo de Sandra Reyes, respondió preguntas de sus seguidores.
Imagen Gerónimo Parada/Instagram

Sandra Reyes dejó un legado en la televisión colombiana, con una carrera que abarcó 30 años en producciones como 'Tres Milagros' y 'El Cartel de los Sapos'.

Su interpretación de la doctora Paula Dávila en 'Pedro el Escamoso' la convirtió en una figura querida tanto en Colombia como a nivel internacional.

