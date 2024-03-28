Samadhi Zendejas fue novia de este galán de telenovelas y casi nadie lo sabía

Video William Levy rompe el silencio y aclara si en verdad tiene una relación con Samadhi Zendejas

William Levy y Samadhi Zendejas protagonizaron tremendo escándalo en 2023, cuando los vincularon sentimentalmente; aunque ambos lo negaron, ahora la actriz atrajo miradas por publicar un video con la frase “bebé en camino”, desatando los rumores de embarazo.

La actriz negó rotundamente las especulaciones, evitando una nueva polémica y es que la joven trata de mantenerse alejada de los escándalos, la última vez que acaparó los titulares fue en 2020 cuando reveló que fue novia de un famoso galán de telenovelas.

Él es el famoso exnovio de Samadhi Zendejas

El romande de la actriz quedó al descubierto en noviembre de 2020 durante una entrevista en ‘Tu-Night’, programa de Omar Chaparro.

En entrevista con el conductor, Samadhi Zendejas reconoció por primera vez que tuvo una relación amorosa con Alejandro Speitzer, a quien conoció cuando ambos participaron en la telenovela 'Atrévete a soñar'.

El romance de los jóvenes actores duró cuatro años y la actriz recordó que se emocionó mucho cuando le dijeron que serían pareja en la producción.

“Yo empiezo a hacer esa novela siendo fan de todos los que estaban en esa novela y el chivato, que fue mi cruz de toda la vida, en la primera, yo tenía en la carátula del cuaderno su cara, me dicen: ‘Vas a ser pareja de él’, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No lo creía y después terminó siendo mi novio cuatro años”, reveló.

Samadhi Zendejas reveló en la entrevista que su noviazgo estuvo lleno de "primeras veces".

“Yo era su fan, tenía fotos de él en mis cuadernos. Fue mi primer novio, mi primer beso, mi primer amor”, comentó.

Tras hablar abiertamente de su romance con Alejandro Speitzer, Samadhi Zendejas evitó dar más detalles de su romance e, incluso, se negó a revelar por qué terminaron su noviazgo.

¿En qué telenovelas actuó Alejandro Speitzer, el primer gran amor de Samadhi Zendejas?

El primer novio de Samadhi Zendejas fue Alejandro Speitzer, originario de Culiacán, Sinaloa, donde nació el 21 de enero de 1995.

El galán de cine y televisión, quien es hermano del actor Carlos Speitzer, debutó en las telenovelas mexicanas con ‘Rayito de luz’ en el año 2000.

Tras su incursión en la actuación, siguió particpando en telenovelas infantiles como: 'Aventuras en el tiempo’, ‘Cómplices al rescate’, ‘Misión SOS’; sin embargo, consiguió gran fama cuando actuó en ‘Atrévete a soñar’, donde conoció a su primer amor, Samadhi Zendejas.

Alejandro Speitzer también trabajó en ‘Mentir para vivir’ junto a Mayrín Villanueva y ‘Esperanza del corazón’; ha hecho mancuerna con estrellas como Maite Perroni, Fernanda Castillo, Matías Novoa y Alberto Guerra.