Salma Hayek y Angelina Jolie son inseparables: una foto muestra que hasta salen de fiesta

Por su parte, la mexicana y Victoria Alonso protagonizaron en la premiere de ‘Eternals’ un momento que se hizo viral en redes sociales. Ambas estaban platicando con un medio de comunicación, cuando de repente comenzaron a hablar en español (la productora es originaria de Argentina). Cuando Salma se dio cuenta, le dijo a Victoria “ellos no saben español”, a lo que ella respondió “a mí no me interesa, que aprendan todos”.