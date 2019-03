Salir del "hueco" y su "difícil" divorcio: Nicky Jam habla sobre algunos de los complicados momentos de su vida

En el marco de la promoción de 'Te robaré', nuevo sencillo de Nicky Jam, Tony Dandrades entrevistó al cantante para hablar de su profesión así como de algunos de los duros momentos que ha enfrentado, como salir de las adicciones y su divorcio de Angélica Cruz.

La amena conversación fue grabada para la sección 'A solas con Tony' del programa Primer Impacto, en donde el reggaetonero confesó que los errores que cometió en el pasado han sido una enseñanza de vida.

"La gente ve a un artista y yo digo que solo ven la carátula, pero no escuchan las letras. Gracias a Dios pude sacarme todo ese pasado y esto me ayuda para seguir adelante, y que la gente no me malinterprete como ser humano […] lo importante es no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado y hacer que la juventud aprenda y diga 'si Nicky estaba en ese hueco y en ese boquete y salió, yo también puedo salir'".

La transformación de Nicky Jam, de niño a ser una de las máximas estrellas del reggaeton Cargando galería



El cantante contó su historia en la serie de Netflix 'Nicky Jam: el ganador', proyecto con el cual sus padres revivieron aquel tormentoso pasado: " Fue duro para ellos también, porque no solo estoy desnudándome yo, también los estoy desnudando a ellos con lo que pasó. Mi papá es una persona muy reservada y mi mamá es una persona que también está quitada de cualquier mundo malo, entonces esto es como repetirle a ella todo lo que pasó".

Nicky explicó por qué no puede ver tan seguido a su madre, a pesar de que mantienen una buena relación: "Ella se buscó un caso criminal en los Estados Unidos entonces la deportaron, al deportarla a ella están pidiendo un perdón para que pueda venir y compartir con nosotros, pero siempre me voy a República Dominicana a Navidad o me voy a Colombia, ahí tengo mi casa y ella va a compartir conmigo".

Otro de los momentos difíciles y recientes en la vida del reggaetonero fue su ruptura con Angélica Cruz, tema que Tony Dandrades también le cuestionó: " Un divorcio siempre es difícil, pero yo quedé bien, quedé en buenos términos, contento, hay relaciones que simplemente no funcionan".

Con buen humor, resaltó que todo tropiezo lo toma como un aprendizaje: "Yo no tengo nada que hablar de ella porque no está aquí, no puedo hablar mal de ella porque le tengo mucho respeto, pero creo que los dos estamos bien, estamos contentos y lo importante de todo esto es usarlo como una enseñanza para la vida".

Nicky Jam se divorcia de su esposa Angélica Cruz a poco más de un año de su boda Cargando galería



Y con una sonrisa pícara le confesó al periodista que su corazón no está solo: " Una noviecita por ahí que le doy cariñitos, no puedo estar solo", dijo entre risas Nicky.

Nicky Jam hizo un dueto con Ozuna para el sencillo 'Te robaré', y durante la grabación del video el intérprete de 'Taki taki' estaba pasando por una situación delicada, pues era vinculado con el asesinato del cantante Kevin Fret. Nicky asegura le dio todo su apoyo sin juzgarlo: "Yo trato de no hablar de los problemas personales de la gente, yo siempre le digo, mira papá, Dios está contigo, yo estoy contigo y nadie puede juzgar a nadie porque todo mundo tiene lo suyo. […] Ozuna es mi hermano, yo lo respeto independientemente por la situación que pase".