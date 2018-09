Modelo argentina presume que Nicky Jam la invitó a cenar (ella quiere, pero con una condición)

"Él estaba pidiendo mi celular para ir a cenar. Obviamente que dije que si iba a cenar, iba con mis amigas y no habría problemas, pero una cita a solas, no", declaró sin empacho la guapa modelo de 24 años al programa radial Show Attack. Pérez explicó que no quiere cenar sola con el artista de 37 años porque "no lo conozco, no sé qué onda, es un poco fuerte".