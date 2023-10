¿Sabine Moussier estrena romance con actor 17 años menor? Foto desata rumores

“Crecí en Venezuela, siempre me sentía atraído por mi mismo sexo. Recuerdo a este chico que iba a mi escuela, sentía una gran atracción por él… siempre me ponía nervioso cuando estaba con él, no podía hablar cuando estaba con él. Pensé que todo pasaría cuando creciera y no pasó, siempre estuve interesado en los hombres”, reveló en junio de 2020 a The Q Agenda.