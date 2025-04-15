Rubby Pérez

¿Quién es la novia de Rubby Pérez?: reportan que la misteriosa mujer tendría un cargo diplomático

Rubby Pérez murió “muy enamorado” de Leidy, mujer con la que tenía planeado encontrarse en Houston, Texas, luego de su presentación en el Jet Set, discoteca en la que perdió la vida trágicamente.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Rubby Pérez grabó este mensaje a una fan: fue el último antes de que ambos murieran aplastados

La muerte de Rubby Pérez sigue dando de qué hablar a una semana de su trágico fallecimiento en la famosa discoteca Jet Set.

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre la vida personal del merenguero, su hija Zulinka Pérez reveló al periodista Tony Dandrades que su padre murió “muy enamorado” de Leidy, mujer por la que cambió toda su agenda de trabajo y planeaba encontrarse luego de su presentación en Santo Domingo, República Dominicana.

¿Quién es Leidy, novia de Rubby Pérez?

Zulinka confirmó al colaborador de Primer Impacto que Leidy, quien “es dominicana” y “vive en Houston”, había acudido al funeral de su padre. Incluso, detalló que la misteriosa mujer se encontraba “devastada”.

Aunque ella no dio más datos sobre la identidad de la mujer, Listin Diario reportó el 14 de abril que la novia de Rubby Pérez sería Leidy Altagracia Rosario, Cónsul General de la República Dominicana en Houston, Texas. Pese a que no existe confirmación de este dato, medios dominicanos han dado por hecho que se trataría de la misma persona.

En redes sociales existen fotografías de Leidy Rosario y Rubby Pérez. Sin embargo, serían parte del evento al que Rubby Pérez fue invitado en 2024 por parte del Consulado Dominicano de Houston.

Rubby Pérez en un evento del Consulado Dominicano de Houston en 2024.
Rubby Pérez en un evento del Consulado Dominicano de Houston en 2024.
Imagen Consulado Dominicano en Houston / Instagram


Rubby Pérez murió a los 69 años el martes 8 de abril. Su cuerpo fue recuperado un día después de su fallecimiento de entre los escombros.

