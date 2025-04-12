Rubby Pérez

¿Rubby Pérez presentía su muerte? Esto contó su hija sobre una de sus últimas pláticas

Zulinka Pérez compartió que dos días antes de la tragedia en el Jet Set Club tuvo una plática con su padre y considera que él pudo haber presentido que su final estaba cerca.

Video ¿Cuántos hijos dejó Rubby Pérez, cantante que sacaron de los escombros tras colapso del Jet Set?

Zulinka Pérez, la hija de Rubby Pérez que también estaba en el Jet Set Club cuando colapsó, compartió que ella cree que su padre presentía su muerte.

La corista de 'La Voz Más Alta del Merengue' explicó que un par de días antes de la tragedia, mantuvieron una conversación en la que él le reiteró el inmenso amor que tenía por sus hijos.

" Yo digo que papi se lo presentía porque él se sentaba en su balcón a echarle agüita a las matitas que dejó mi mamá y me dice 'Mira, yo seguiré luchando mientras vida tenga por ustedes, mis hijos, pero más por ti y por Nahim, yo haré lo que sea por ustedes, mi vida por mis hijos’. Mi papá era así, (daba) su vida por sus hijos", contó al borde del llanto en entrevista con la periodista Lourdes Stephen el 10 de abril.

Zulinka insistió en que tuvieron largas pláticas de padre a hija porque era su confidente.

"Las cosas que hablamos él y yo… yo siempre me sentaba con él en la terraza y él me decía 'Mami, te voy a confiar tal cosa', me decía ' Yo solo puedo hablar mis cosas contigo', y era desde siempre, desde chiquita, porque mi mamá, mi papá y yo éramos así (unidos)".

¿Cuántos hijos tuvo Rubby Pérez?

En una entrevista que ofreció en 2024 al show Tropicana Colombia, Rubby Pérez confesó que tenía siete hijos, cinco mujeres y dos varones.

Zulinka Pérez es la más conocida, pues era corista del cantante. Ella nació dentro del matrimonio de Rubby con Inés Lizalde, quien murió en 2022 a causa del cáncer de mama que padecía.

Ana Beatriz Pérez también ha tenido foco en los últimos tiempos, ella es hija de la diseñadora Michelle Reynoso, y el 21 de marzo celebró sus XV años en una majestuosa fiesta.

Aunque es poco lo que se sabe sobre sus hijos, en la entrevista con Tropicana Colombia, 'La Voz Más Alta del Merengue' reveló que su hija Casey era de origen colombiano.

También confesó que cuatro de sus hijos fueron procreados en su matrimonio, y los otros tres los tuvo fuera del matrimonio con diferentes mujeres.

Rubby Pérez murió en la tragedia del Jet Set Club, el cantante estaba amenizando la madrugada del 8 de abril cuando las instalaciones del icónico lugar colapsaron dejando 221 muertos y 189 personas rescatadas con vida de entre los escombros, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias en Santo Domingo, República Dominicana.

