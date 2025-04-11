Hija de Rubby Pérez sufre otra dura pérdida tras la muerte de su padre: “Lo siguió hasta el cielo”

Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Zulinka Pérez atraviesa por un momento difícil. La hija de Rubby Pérez sufrió otra dura pérdida durante el derrumbe en la famosa discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, la madrugada del 8 de abril.

Durante el funeral de su padre, la cantante contó a la periodista Lourdes Stephen que, además de la muerte de su papá, tuvo que despedirse de su mejor amiga, que también se encontraba en el lugar esa noche.

“Una de mis mejores amigas estaba ahí también y falleció”, reveló este 10 de abril.

Zulinka no reveló a la periodista el nombre de su mejore amiga. Sin embargo, dejó entrever que la mujer no solo sentía un gran cariño por ella sino también por su padre y así se lo hizo saber su esposo.

“Ella me acompañaba a mí en todo momento. Mi esposo dice: ‘amó tanto a tu papá que lo siguió hasta el cielo’”, agregó.

¿Rubby Pérez presentía su muerte?

Durante su conversación con la periodista, Zulinka Pérez se mostró muy afectada por el fallecimiento de su padre, quien días antes se habría despedido de ella como si hubiera presentido su muerte.

“Yo digo que papi se lo presentía porque él se sentaba en su balcón a echarle agüita a las plantitas que dejó mi mamá y me decía: ‘mami, ven, sube. Mira, yo seguiré luchando mientras vida tenga, por ustedes, mis hijos, pero más por ti y por Naín (su nieto). Yo hago lo que sea por ustedes, mi vida por mis hijos. Su vida por sus hijos”, recordó.

Por último, Zulinka Pérez, a quien el merenguero salvó de morir aplastada en el Jet Set, subrayó que el amor por su papá era infinito, por lo que lo seguiría amando.

“He trabajado con él… por 23 años trabajé a su lado y lo amo. Si existe el más allá, lo seguiré amando... en el más allá”, sentenció intentando contener el llanto.

Rubby Pérez murió a los 69 años el martes 8 de abril tras el colapso del Jet Set durante una de sus presentaciones. Su cuerpo fue recuperado un día después de su fallecimiento de entre los escombros.