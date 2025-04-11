Rubby Pérez

Hija de Rubby Pérez sufre otra dura pérdida tras la muerte de su padre: “Lo siguió hasta el cielo”

El mismo día que murió su padre, Zulinka Pérez tuvo que despedirse de otro ser querido, que también se encontraba en el Jet Set.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Zulinka Pérez atraviesa por un momento difícil. La hija de Rubby Pérez sufrió otra dura pérdida durante el derrumbe en la famosa discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, la madrugada del 8 de abril.

Durante el funeral de su padre, la cantante contó a la periodista Lourdes Stephen que, además de la muerte de su papá, tuvo que despedirse de su mejor amiga, que también se encontraba en el lugar esa noche.

PUBLICIDAD

“Una de mis mejores amigas estaba ahí también y falleció”, reveló este 10 de abril.

Más sobre Rubby Pérez

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza
2 mins

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza

Univision Famosos
¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde
1:00

¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Univision Famosos
Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria
1 mins

Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria

Univision Famosos
Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”
1:07

Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”

Univision Famosos
Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia
1:11

Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia

Univision Famosos
Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 
1:18

Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 

Univision Famosos
"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre
10 fotos

"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre
1:13

Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró
1:29

¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró

Univision Famosos
¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio
2 mins

¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio

Univision Famosos

Zulinka no reveló a la periodista el nombre de su mejore amiga. Sin embargo, dejó entrever que la mujer no solo sentía un gran cariño por ella sino también por su padre y así se lo hizo saber su esposo.

“Ella me acompañaba a mí en todo momento. Mi esposo dice: ‘amó tanto a tu papá que lo siguió hasta el cielo’”, agregó.

¿Rubby Pérez presentía su muerte?

Durante su conversación con la periodista, Zulinka Pérez se mostró muy afectada por el fallecimiento de su padre, quien días antes se habría despedido de ella como si hubiera presentido su muerte.

“Yo digo que papi se lo presentía porque él se sentaba en su balcón a echarle agüita a las plantitas que dejó mi mamá y me decía: ‘mami, ven, sube. Mira, yo seguiré luchando mientras vida tenga, por ustedes, mis hijos, pero más por ti y por Naín (su nieto). Yo hago lo que sea por ustedes, mi vida por mis hijos. Su vida por sus hijos”, recordó.

Por último, Zulinka Pérez, a quien el merenguero salvó de morir aplastada en el Jet Set, subrayó que el amor por su papá era infinito, por lo que lo seguiría amando.

“He trabajado con él… por 23 años trabajé a su lado y lo amo. Si existe el más allá, lo seguiré amando... en el más allá”, sentenció intentando contener el llanto.

Rubby Pérez murió a los 69 años el martes 8 de abril tras el colapso del Jet Set durante una de sus presentaciones. Su cuerpo fue recuperado un día después de su fallecimiento de entre los escombros.

Video Hija de Rubby Pérez revela cómo la salvó de morir aplastada en el Jet Set: "No creo que estuviera aquí"
Relacionados:
Rubby PérezTragediasMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD