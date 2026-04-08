Rubby Pérez Rubby Pérez ‘reaparece’ cantando ‘Color de rosa’ a un año de su trágico fallecimiento en el Jet Set La familia de Rubby Pérez recurrió a la IA para rendir un emotivo homenaje al cantante en su primer aniversario luctuoso. Este miércoles 8 de abril relanzaron el tema ‘Color de rosa’, el mismo que interpretaba cuando colapsó el Jet Set.



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Video Hija de Rubby Pérez llora desconsolada a un año de la trágica muerte del salsero

Rubby Pérez 'reapareció' a un año de su trágico fallecimiento en el Jet Set, famosa discoteca de República Dominicana que se desplomó mientras él se encontraba en el escenario.

Con motivo de su primer aniversario luctuoso, su familia recurrió a la Inteligencia Artificial (IA) para rendirle un emotivo homenaje inspirado en su canción ‘Color de rosa’, el mismo que interpretaba cuando el techo del Jet Set colapsó.

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“Hoy se cumple un año… y todavía duele. Un año desde aquella experiencia amarga que nos marcó para siempre. Un año desde que se apagó la voz más alta del merengue… y con ella, una parte de nuestras vidas. Se fueron risas, historias, anécdotas… momentos que jamás volverán, pero que viven intactos en el alma”, escribieron el 8 de abril en el Instagram de Rubby.

Rubby Pérez reapareció con ayuda de la IA a un año de su fallecimiento. Imagen Rubby Pérez / Instagram



“Hoy no es un día cualquiera. Es un día de silencio, de recuerdos, de nudos en la garganta. Un día donde inevitablemente miramos atrás y sentimos ese vacío… ese ‘¿y si…?’ que nunca tendrá respuesta. Pero hoy no queremos quedarnos solo en el dolor. Hoy queremos recordar desde el amor. Desde la gratitud. Desde todo lo hermoso que nos dejó”, agregaron.

La familia de Rubby subrayó que el objetivo de su publicación y remasterización del tema ‘Color de rosa’ era mantener vivo el recuerdo del cantante en una especie de “metaverso” construido a partir de recuerdos y elementos asociados a la vida personal y profesional del artista.

“Luego de horas y días de entrega, de pensar, de sentir… hemos creado algo especial. Con ayuda de la inteligencia artificial, le dimos forma a un espacio que intenta acercarnos a él: un metaverso construido con fragmentos de su esencia, de lo que vivió, de lo que amó, de lo que fue. No es perfecto… pero nace desde lo más sincero”, señalaron.

“Esto no es solo una recreación. Es un abrazo que no pudimos dar. Es una conversación que quedó pendiente. Es una forma de decir: seguimos aquí… recordándote, sintiéndote, necesitándote”, insistieron.

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La familia del fallecido intérprete dejó claro que el colapso del Jet Set no solo le quitó la vida a Rubby, sino también a cientos de personas que se encontraban en el mismo lugar que él, por lo cual, el homenaje también era para ellos que dejaron “corazones rotos y vidas cambiadas para siempre”.

“Y en medio de todo, solo pedimos paz. Paz para los que se quedaron. Paz para los que partieron. Y fuerza para aprender a vivir con lo que nunca se supera… solo se aprende a llevar. Porque hay ausencias que no se llenan… pero sí se honran”.

Rubby Pérez murió el 8 de abril de 2025. Imagen Rubby Pérez / Instagram



Por último, agradecieron “profundamente cada muestra de cariño, de respeto y de amor” hacia Rubby Pérez, ya que en medio del dolor “ese apoyo ha sido luz… ha sido brazo… ha sido fuerza” cuando más lo han necesitado.

“Porque el amor verdadero no termina… trasciende. Sabemos que nos escucha, nos siente, vive en cada gesto sincero, en cada recuerdo, en cada corazón que lo honra. Gracias por mantener su esencia viva. Su legado no se apaga. Vive en cada uno de nosotros”, sentenciaron.

La trágica muerte de Rubby Pérez

Rubby Pérez murió a los 69 años el martes 8 de abril tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

El cantante fue hallado sin vida debajo de los escombros, según informaron autoridades dominicanas a su familia. Su cuerpo fue recuperado un día después de su fallecimiento de entre los escombros del Jet Set.