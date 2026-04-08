Rubby Pérez

Hija menor de Rubby Pérez rompe en llanto durante homenaje a un año de la muerte del merenguero

Ana Beatriz Pérez no pudo contener las lágrimas durante el homenaje que se realizó a su papá y a las demás víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, en República Dominicana. La adolescente, además, clamó por justicia.

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Por:Dayana Alvino
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Video Hija menor de Rubby Pérez se quiebra en el funeral al cantar el tema que interpretaron en sus XV años

Ana Beatriz, la hija menor del difunto merenguero Rubby Pérez, rompió en llanto durante la vigilia realizada en honor a las víctimas de la discoteca Jet Set.

La noche de este 7 de abril, familiares y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el centro nocturno hace un año, se reunieron donde este se ubicaba para homenajearlos.

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De acuerdo con el reporte de Listín Diario, los presentes honraron a los fallecidos con oraciones, testimonios y canciones cristianas.

El espacio estaba iluminado con decenas de velas, carteles con los 236 nombres de quienes murieron y una cruz elaborada con fotografías de estos, así como flores blancas.

Hija menor de Rubby Pérez se quiebra durante la vigilia

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Entre la gente que se congregó se encontraba Ana Beatriz, a quien Rubby Pérez procreó con la diseñadora de modas Michelle Reynoso.

La adolescente de 16 años fue captada justo en el momento cuando no pudo contener las lágrimas mientras alguien interpretaba sobre el escenario un tema de su padre, ‘Volveré’.

En el video, captado por Diario Oriental, se puede ver a la joven llorar desconsolada y siendo abrazada por su tío Eliezer Pérez.

Tras unos segundos de pie, ella finalmente optó por sentarse para poder recargar su cabeza sobre sus piernas en medio de su sollozo.

Hija menor de Rubby Pérez reclama justicia

Durante la mañana de este 8 de abril, Ana Beatriz Pérez recurrió a sus Historias de Instagram para recordar con imágenes y clips a su papá, Rubby Pérez.

Ella acompañó los materiales con diferentes mensajes, entre los cuales incluyó su petición para que el deceso del artista no quede impune.

“Un año ha pasado y no hay respuestas, no hay nada nuevo, no hay noticias, no hay justicia”, escribió en otra misiva.

“Un año sin recibir estos videos, sin ver tu sonrisa, sin escuchar tu voz”, igualmente anotó. “Un año de tu partida, todo un año extrañándote. No olvidamos, no nos rendimos, y reclamamos justicia”.

Ana Beatriz, hija menor de Rubby Pérez, publicó emotivas fotos y mensajes.
Ana Beatriz, hija menor de Rubby Pérez, publicó emotivas fotos y mensajes.
Imagen Ana Beatriz Pérez/Instagram

¿Cómo murió Rubby Pérez?

La madrugada del 8 de abril de 2025, Rubby Pérez se encontraba dando un concierto en el club Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

Alrededor de las 12:44 a.m., el techo del establecimiento colapsó, cayendo encima de todos aquellos que estaban al interior, incluyendo al intérprete de ‘Cobarde’.

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