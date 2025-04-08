Rubby Pérez

Presunto hermano de Rubby Pérez desmiente que lo hayan rescatado de entre los escombros tras tragedia

Micaías Pérez Díaz indicó que, contrario a lo que presuntamente dijo el mánager del artista, este todavía no ha sido sacado de los escombros de la discoteca Jet Set, de la cual se derrumbó el techo mientras él brindaba su concierto.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Así colapsa techo en concierto de Rubby Pérez: provoca tragedia y deja decenas de muertos

Micaías Pérez Díaz, supuesto hermano del cantante Rubby Pérez, desmintió que él haya sido rescatado y llevado a una clínica luego de la tragedia ocurrida la madrugada de este 8 de abril.

“Estamos dando esta información para dar una sola noticia y que sea veraz, real. Al momento, todavía él no se ha sacado de los escombros, no se ha trasladado a ningún hospital”, dijo en entrevista para ‘Noticias SIN’.

“Por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasan 14 horas, solamente confiamos que la gracia de Dios realmente haga un milagro”, agregó.

Ante la situación, él manifestó que estarían aguardando con esperanza: “Esperemos que esté con vida porque queremos que esté en un ‘triángulo de seguridad’”.

Micaías recalcó que como familia desean que la información al respecto sea, en la medida de lo posible, lo más clara posible.

“Andan circulando muchas variables, y creo que esta sea la noticia correcta. Cuando la tengamos, le diremos la realidad en el tiempo correcto de lo que está pasando”, aseveró.

Lo que se sabía de Rubby Pérez

La tarde de este martes, Clarissa Molina dio a conocer durante la emisión de El Gordo y La Flaca que, de acuerdo con el mánager de Rubby Pérez, este había sido sacado de los restos del techo de la discoteca Jet Set, que colapsó mientras él cantaba en el escenario.

La presentadora puntualizó, basándose en lo presuntamente aseverado por el representante, que el merenguero se encontraba en el hospital Cedimat y en “buen estado”.

Por su parte, Gelena Solano afirmó en el show que la voz detrás del éxito ‘Y no voy a llorar’ “tuvo un problema en la pierna”, pero que estaba “bien dentro de lo que cabe”.

Acerca del estado de ánimo del dominicano, la comunicadora externó que él se encontraba “nervioso y triste” después del incidente.

Previamente, en entrevista para ‘El Mañanero’, la hija de Rubby, Zulinka compartió que a él “lo tenían canalizado” aunque seguía enterrado en los restos de la edificación.

“Están sacando a otras personas que están en peor condición, por eso lo tienen dentro”, aseguró en cuanto al motivo por el que aún no lo habían extraído.

Relacionados:
Rubby PérezFamososAccidentes

