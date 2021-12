Romina, la hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, derrochó estilo en el mar junto a su mamá

Romina es la hija mayor de Mayrín Villanueva y su primer esposo Jorge Poza. Nació en el año 2000 y, actualmente, tiene 21 años. Si bien su hermano menor, Sebastián Poza, debutó en la televisión ella aún no ha dado señales de querer seguir los pasos de sus famosos papás.

¿Por qué Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, no aparece en televisión?

En entrevista con ‘Hola México’, la chica confesó que sí tiene ‘la espinita’ de ser actriz, pero la detiene el temor a no cumplir con las expectativas del público. Esto debido a que los miembros de su familia se han convertido en los artistas favoritos de los televidentes.

“Como que no he roto ese miedo porque me da pena, me da miedo no ser buena. Todas esas inseguridades que todavía tengo hacen que yo solita me limite. Entonces nada más es cosa de trabajarlo y decidirme que sí quiero o no quiero y ya aventarme [a actuar]”

Eso sí, Romina Poza Villanueva encontró su vocación en las redes sociales donde crea contenido, pues el modelaje y la fotografía son sus mayores pasiones. Por este motivo comparte sus mejores poses en Instagram, donde se ha convertido en una influencer que incluso colabora con marcas.

“A mí siempre me ha gustado más la modelada que la actuación, entonces sí me gustaría ejercer un poco más del lado de la modelada. La verdad es que siempre me ha gustado muchísimo esa parte de que me tomen fotos, me encantaría ser modelo”.



Cabe aclarar que mientras se decide a debutar como actriz o profesionalizarse como modelo, Romina Poza se encuentra disfrutando de su vida universitaria al estudiar Animación.

Romina Poza derrochó estilo en la Riviera Maya

Como parte del vínculo madre e hija, la chica acompañó a Mayrín Villanueva en un retiro espiritual en la Riviera Maya, el cual fue impartido por el médico y conferencista indio Deepak Chopra.

Este personaje se ha hecho popular por sus teorías sobre la medicina ayurveda, en combinación con la física cuántica para prevenir enfermedades y solucionar diferentes patologías.

Durante los días del 8 al 12 de diciembre de 2021, Mayrín y Romina tomaron talleres de Pranayama (respiración consciente), sincronización de chakras, meditación y yoga. Además de disfrutar por su cuenta de paseos en la playa, uno de ellos fue documentado en el Instagram de la joven.

Fue así como sus más de 200 mil seguidores tuvieron la oportunidad de ver su increíble ‘look’ de playa compuesto por short de mezclilla y un pequeño bikini. En respuesta, obtuvo varios cumplidos por su físico: “Bombón playero”, “Que hermosa eres” o “Eres una belleza sensacional.”.