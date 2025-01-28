Niurka reaparece con su hija y su nuera tras opinar sobre sus deseos de tener un bebé

Video ¿Niurka no acepta el noviazgo de su hija Romina con una mujer? Así responde la cubana

Niurka Marcos está demostrando que, como ya lo declaró, no tiene ningún problema con el romance que su hija Romina sostiene con la ‘influencer’ Laura Salazar.

Fue a inicios de este año que la vedette habló públicamente de la incipiente relación entre su retoño y la también doctora.

“No lo tomé de ninguna forma que de la natural”, afirmó en entrevista para ‘Venga la alegría’, revelando que le aconsejó a la cantante que lo disfrute.

Niurka Marcos se luce en “familia” con novia de su hija

Mientras el vínculo entre Romina Marcos y Laura Salazar se fortalece, la pareja de Niurka, Bruno Espino, mostró lo unidas que ya están.

Este 27 de enero, el bailarín publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que se recopilan varias fotografías recientes.

En una de las postales, la actriz de telenovelas como ‘La fea más bella’, que puedes ver aquí en ViX, aparece tanto con el modelo como con ‘Romi’ y su enamorada.

Otra de las instantáneas permite ver a la cubana con, además de la intérprete de ‘Me dijeron que no’, sus otros hijos, Emilio y ‘Kiko’, y las compañeras sentimentales de ambos, Leslie Gallardo y Kimi Ishiwara, respectivamente.

“Familia”, escribió Espino para subtitular el video, que también está ‘posteado’ en el ‘feed’ de la protagonista de la serie ‘Alma de ángel’.

Niurka se fotografió así con su hija Romina y su novia, Laura Salazar. Imagen Bruno Espino/Instagram

Días atrás, Romina confesó cómo es su madre con Laura, con quien, según detalló, empezó a salir en noviembre de 2024.

“La neta es una suegra que se rifa. Mi mamá, mientras me haga feliz la persona, ya, no se mete”, aseguró en una conversación con Érika González, de ‘De primera mano’.

Hija de Niurka quiere tener bebés con Laura Salazar

En la misma charla con González, Romina Marcos admitió que sí está considerando tener descendencia con Laura Salazar en un futuro.

“Siempre había dicho que no [quería ser madre], pero, ‘Lau’ está haciendo que yo diga que sí a todo”, externó al respecto.

Ella puntualizó que, posiblemente, sea la creadora de contenido quien se embarace pues “siente curiosidad” por pasar esa experiencia.