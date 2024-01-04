Muere papá de Roberto Palazuelos a los 83 años: tenía una enfermedad "muy avanzada"

Video Roberto Palazuelos se enamoró de Paulina Rubio, pero quedó en ridículo cuando intentó conquistarla

Roberto Palazuelos confirmó este jueves 4 de enero el fallecimiento de su padre, el señor Roberto Palazuelos Rosensweit, quien tenía 83 años.

Fue por medio de su cuenta de X, antes Twitter, que el llamado 'Diamante Negro' dio a conocer la muerte del reconocido abogado.

PUBLICIDAD

"Gracias papá por darme la vida. Hoy te fuiste con Diosito. Vivirás en mi corazón siempre. Te amo", escribió en un mensaje.

Sin ahondar al respecto de lo sucedido a su padre, posteriormente el actor expresó en la misma red social: "Ojalá Dios nos junte otra vez. Papá, descansa en paz".

Roberto Palazuelos anunció la muerte de su padre, el señor Roberto Palazuelos Rosensweit. Imagen Roberto Palazuelos/X

Papá de Roberto Palazuelos luchó contra el cáncer

Hace solamente días atrás, Roberto Palazuelos habló del delicado estado de salud al que ya se enfrentaba su padre.

"Mi papá está ya muy malo y está muy mal, entonces pues es duro para mí", dijo en entrevista para 'Al rojo vivo' el pasado 28 de diciembre.

"Mi papá tiene un cáncer ya muy avanzado desde hace unos años. Él tiene 83 años, más o menos como a los 80 nos dimos cuenta", explicó.

De acuerdo con el también empresario, don Roberto Palazuelos Rosensweit estaba "espiritualmente muy preparado para dar el paso".

Fue en enero de 2021 cuando la estrella de Perdiendo El Juicio, que puedes ver aquí en ViX, dio a conocer la enfermedad que afectaba al letrado.

"A mi papá desgraciadamente le acaban de diagnosticar con cáncer en los huesos. Ya está haciendo sus tratamientos y nos va a durar unos años", externó al programa 'De primera mano'.

Posteriormente, el histrión puntualizó a El Universal que su progenitor "se empezó a sentir mal, le dolía la cadera".

"Pensamos que era una cuestión de masaje o de mala posición, pero ya después, cuando lo checaron a fondo, resulta que tiene cáncer de huesos, caray, y sangre", esclareció.

" Ya es letal, pero si se cuida y con sus inyecciones y demás, puede estar unos buenos años con nosotros", mencionó esperanzado.

PUBLICIDAD

Roberto Palazuelos habló de la muerte con su padre

Luego de que le detectaran su padecimiento, Roberto Palazuelos sostuvo una plática sobre la muerte con su papá, que se encontraba "lucido".

"Estuvo en mi casa en Acapulco, y tuvimos un momento en el que nos quedamos solos, entonces lo (cuestioné). Le dije: 'Papá, ¿qué se siente que te suene el timbre y que te digan (que) te llegó tu hora y esta va a ser tu muerte?'…", recordó.

"Y me contestó: 'Mira, la verdad me siento bien porque nunca me enfermé en 80 años (…) y pues también a todo el mundo tarde o temprano le tiene que llegar, ¿no?'", agregó.