Roberto Palazuelos

Muere papá de Roberto Palazuelos a los 83 años: tenía una enfermedad "muy avanzada"

Fue el propio actor el que dio a conocer la noticia del fallecimiento de su padre, don Roberto Palazuelos Rosensweit, quien batalló contra el cáncer de “huesos y sangre”.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Roberto Palazuelos se enamoró de Paulina Rubio, pero quedó en ridículo cuando intentó conquistarla

Roberto Palazuelos confirmó este jueves 4 de enero el fallecimiento de su padre, el señor Roberto Palazuelos Rosensweit, quien tenía 83 años.

Fue por medio de su cuenta de X, antes Twitter, que el llamado 'Diamante Negro' dio a conocer la muerte del reconocido abogado.

PUBLICIDAD

"Gracias papá por darme la vida. Hoy te fuiste con Diosito. Vivirás en mi corazón siempre. Te amo", escribió en un mensaje.

Sin ahondar al respecto de lo sucedido a su padre, posteriormente el actor expresó en la misma red social: "Ojalá Dios nos junte otra vez. Papá, descansa en paz".

Roberto Palazuelos anunció la muerte de su padre, el señor Roberto Palazuelos Rosensweit.
Roberto Palazuelos anunció la muerte de su padre, el señor Roberto Palazuelos Rosensweit.
Imagen Roberto Palazuelos/X

Papá de Roberto Palazuelos luchó contra el cáncer

Más sobre Roberto Palazuelos

Hijo de Roberto Palazuelos ya es teniente: así luce con su uniforme de la Academia Militar
1 mins

Hijo de Roberto Palazuelos ya es teniente: así luce con su uniforme de la Academia Militar

Univision Famosos
El hijo de Roberto Palazuelos es militar y además heredó toda la galanura del actor
0:37

El hijo de Roberto Palazuelos es militar y además heredó toda la galanura del actor

Univision Famosos
Palazuelos asegura que viuda de Andrés García supuestamente fue “amante” de otro famoso actor
2 mins

Palazuelos asegura que viuda de Andrés García supuestamente fue “amante” de otro famoso actor

Univision Famosos
"¿Qué es esto?": comparan a Palazuelos con Yahritza por su reacción a la soda en bolsita
3 mins

"¿Qué es esto?": comparan a Palazuelos con Yahritza por su reacción a la soda en bolsita

Univision Famosos
Roberto Palazuelos llama "tontas" a viuda y hermana de Andrés García: lanza amenaza por herencia
2 mins

Roberto Palazuelos llama "tontas" a viuda y hermana de Andrés García: lanza amenaza por herencia

Univision Famosos
Leonardo García habla de la presunta denuncia de Andrés García contra su viuda y del testamento
3 mins

Leonardo García habla de la presunta denuncia de Andrés García contra su viuda y del testamento

Univision Famosos
Palazuelos sintió "coraje" cuando Andrés García lo metió en su testamento: "Me volví ‘target’ de las mujeres"
4 mins

Palazuelos sintió "coraje" cuando Andrés García lo metió en su testamento: "Me volví ‘target’ de las mujeres"

Univision Famosos
Viuda de Andrés García responde a Palazuelos y detalla qué heredaron los hijos y ex del actor
3 mins

Viuda de Andrés García responde a Palazuelos y detalla qué heredaron los hijos y ex del actor

Univision Famosos
Viuda de Andrés García responde a Roberto Palazuelos: él le dijo que es "muy corriente"
3 mins

Viuda de Andrés García responde a Roberto Palazuelos: él le dijo que es "muy corriente"

Univision Famosos
Roberto Palazuelos no quiere saber nada de la viuda de Andrés García porque es "muy corriente"
2 mins

Roberto Palazuelos no quiere saber nada de la viuda de Andrés García porque es "muy corriente"

Univision Famosos

Hace solamente días atrás, Roberto Palazuelos habló del delicado estado de salud al que ya se enfrentaba su padre.

"Mi papá está ya muy malo y está muy mal, entonces pues es duro para mí", dijo en entrevista para 'Al rojo vivo' el pasado 28 de diciembre.

"Mi papá tiene un cáncer ya muy avanzado desde hace unos años. Él tiene 83 años, más o menos como a los 80 nos dimos cuenta", explicó.

De acuerdo con el también empresario, don Roberto Palazuelos Rosensweit estaba "espiritualmente muy preparado para dar el paso".

Fue en enero de 2021 cuando la estrella de Perdiendo El Juicio, que puedes ver aquí en ViX, dio a conocer la enfermedad que afectaba al letrado.

"A mi papá desgraciadamente le acaban de diagnosticar con cáncer en los huesos. Ya está haciendo sus tratamientos y nos va a durar unos años", externó al programa 'De primera mano'.

Posteriormente, el histrión puntualizó a El Universal que su progenitor "se empezó a sentir mal, le dolía la cadera".

"Pensamos que era una cuestión de masaje o de mala posición, pero ya después, cuando lo checaron a fondo, resulta que tiene cáncer de huesos, caray, y sangre", esclareció.

" Ya es letal, pero si se cuida y con sus inyecciones y demás, puede estar unos buenos años con nosotros", mencionó esperanzado.

PUBLICIDAD

Roberto Palazuelos habló de la muerte con su padre

Luego de que le detectaran su padecimiento, Roberto Palazuelos sostuvo una plática sobre la muerte con su papá, que se encontraba "lucido".

"Estuvo en mi casa en Acapulco, y tuvimos un momento en el que nos quedamos solos, entonces lo (cuestioné). Le dije: 'Papá, ¿qué se siente que te suene el timbre y que te digan (que) te llegó tu hora y esta va a ser tu muerte?'…", recordó.

"Y me contestó: 'Mira, la verdad me siento bien porque nunca me enfermé en 80 años (…) y pues también a todo el mundo tarde o temprano le tiene que llegar, ¿no?'", agregó.

El artista asimismo compartió la reflexión de don Roberto: "'A ti en algún momento te va a llegar y espero que estés tan preparado como yo lo estoy para (morir), y a parte estoy lleno de amor".

Relacionados:
Roberto PalazuelosMuertes de famososFamososPapás famososHijos de famososCelebridadesEnfermedad del cáncer Enfermedades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD