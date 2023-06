Leonardo García habla de la presunta denuncia de Andrés García contra su viuda y del testamento

“No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si tiene algún coraje es problema de ella. La forma en la que se expresa de nosotros, no hay un nivel. Ella no tenía por qué haber hablado así, tan burdo y tan feo”, enfatizó. “Hice 15 telenovelas como protagónico, trabajé con Anthony Hopkins; soy empresario, tengo una inmobiliaria. La gente lo sabe, la gente misma dice ‘¿de qué está hablando?’. He trabajado toda mi vida”, dijo.