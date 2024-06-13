Hijo de Roberto Palazuelos ya es teniente: así luce con su uniforme de la Academia Militar

Video El hijo de Roberto Palazuelos es militar y además heredó toda la galanura del actor

Roberto Palazuelos relataba, en 2020, la peor travesura de su hijo: haberse robado su Mercedes Benz. Ahora, cuatro años después, el llamado ‘Diamante Negro’ presume que Roberto Jr oficialmente es un Teniente.

El actor de Mañana es para siempre (telenovela que puedes ver en ViX) celebró en Instagram la graduación de su único hijo, quien desde hace unos de años estudia en Culver Academies, escuela militar en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Muchas felicidades querido Roberto por tu graduación de Culver y por tu grado de Teniente. Dios te bendiga en tu camino siempre”, escribió el actor este 12 de junio.

Así luce el hijo de Roberto Palazuelos como Teniente. Imagen Roberto Palazuelos / Instagram



Para acompañar su publicación, Roberto Palazuelos compartió una fotografía en la que su vástago aparece con el uniforme de la Academia Militar del colegio, al mismo tiempo en que posa para la cámara sosteniendo una espada.

En enero de este mismo año, Roberto Palazuelos había reportado que su hijo había logrado obtener el grado de Oficial en el colegio.

“Felicidades por tu ascenso, hijo, te has ganado a pulso todo y hoy ya eres oficial, aprendiste a obedecer y disciplinarte. Hoy te conviertes en líder y jefe, eres mi orgullo, mi sangre y mi legado, te amo. Tercera generación en Culver”, publicó en su Instagram.

En esta misma publicación, el también empresario colocó una foto de Roberto con traje militar en azul y banco, frente a la entrada principal del Culver Military Academy.