Exesposa de ‘Chespirito’ lo amó “hasta sus últimos días” y no volvió a tener pareja tras su separación

Graciela Fernández, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, mantuvo su amor por él hasta el final de su vida y no volvió a tener pareja luego de su separación.

Esto fue revelado por su hijo, Roberto Gómez Fernández, mientras hablaba del romance que sus padres mantuvieron por más de dos décadas.

“Era una relación fantástica en donde, además, había ese vínculo de, aunque mi madre no tenía nada que ver con el espectáculo… nunca figuró, pero era un apoyo… importantísimo”, afirmó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Exesposa de ‘Chespirito’ lo amó hasta su muerte

Ahondando en el tema, Roberto Gómez Fernández recordó que, posterior a la ruptura, su mamá y ‘Chespirito’ trataron de retomar su matrimonio.

“Como la mayoría de las importantes decisiones, hay dudas, hay consecuencias de tomar un camino y claudicar en otro, y hay intentos de regreso”, explicó.

Años después de dar por concluida su unión, Graciela Fernández aseguró que Roberto Gómez Bolaños terminó con ella y que Florinda Meza “se lo llevó”.

Pese a esa situación, el productor asevera que su progenitora sí perdonó al intérprete de ‘El chavo’ tras un “proceso”.

“Lo amaba profundamente”, sentenció, “con lo que implica lo que pasa con los años, pero vio crecer a esa persona, junto con él, y se le va, por las razones que sea”.

“El impacto para ella es inmenso, entonces difícilmente lo podía dejar de amar, y yo creo que fue hasta sus últimos días… de los dos”, añadió.

Una vez que regresó a la soltería, Fernández aparentemente no volvió a darse una oportunidad en el plano sentimental.

“No [se volvió a casar], ni tuvo novios ni nada… que sepamos, a lo mejor los escondía, pero no creo y tomó la decisión desde muy temprana hora, dijo: ‘No volveré a tener pareja’, tal cual”, externó el creativo.

‘Chespirito’ y su exesposa siguieron unidos

Si bien su historia de amor acabó, Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández continuaron siendo cercanos y se ayudaban.

“Siempre [estuvieron en contacto]. Mi padre no dejó de estar apoyando a mi madre en todos sentidos, en lo económico, por supuesto, nunca le faltó nada”, contó.

“Y había cariño, [nunca dejaron de amarse] no, la verdad que no. Nunca le oí una queja de la forma de ser de mi mamá, al contrario, siempre habló muy muy bien de ella”, agregó.

Él concluyó el tema indicando que Graciela asimismo hablaba “cariñosamente” de ‘Chespirito’, pese a que sí señalaba sus errores.