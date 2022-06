El abuso sexual de Regina Blandón "no fue tan grave" según su papá: sus polémicas declaraciones

Varias famosas han alzado la voz sobre el abuso sexual que sufrieron en su niñez. A ellas, se les sumó recientemente Regina Blandón, quien reveló en entrevista con Isabel Lascurain, que a los “seis - siete años” de edad fue víctima de abuso.

“Fue un abuso del señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos…

Se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”.

En esta charla, la actriz de 31 años también reveló como reaccionaron sus padres cuando se enteraron de la situación.

“Mi papá estuvo a punto de matar al cabr*n”.



Sin embargo, la reacción que describió Regina sobre su papá, Roberto Blandón, ante esta situación, chocó con las recientes declaraciones que dio el actor sobre este asunto.

Roberto Blandón habló sobre el abuso sexual que sufrió su hija, Regina Blandón, cuando era niña



En un encuentro con los medios a inicios de junio de 2022, varios reporteros pusieron al tanto al actor de La Herencia sobre la reciente confesión de su hija sobre el abuso sexual que padeció en su infancia.

Roberto reveló que no estaba al tanto de que Regina hubiera hablado sobre ello, debido a que estaba de viaje. No obstante, ante los cuestionamientos, compartió su versión sobre este episodio en la vida de su hija.

“Ah no, pero eso fue hace como 30 mil años y nunca llegó a ser abuso claramente”.



Ante esta declaración, uno de los reporteros mencionó que Regina explicó que su papá casi arremete violentamente contra su abusador. Sin embargo, el actor señaló que no fue así.

“No, no. No llegó a tanto”

Roberto Blandón reiteró que desconocía que Regina había hablado sobre este tema y advirtió que iba a comunicarse con ella para saber exactamente qué dijo y así tener “datos sobre lo que le están preguntando”.

El actor concluyó que este episodio en la vida de su hija “no fue tan grave”. No obstante, de acuerdo con Regina, esta experiencia la tuvo que tratar por años en terapia.

Un punto importante sobre su decisión de hablar públicamente sobre este abuso, fue su convicción al creer que es necesario arrojar luz a las vivencias de mujeres que tristemente el machismo luego minimiza.

“Lo que nos ha enseñado el machismo sistémico y el patriarcado y etcétera es a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. O sea, siempre somos la histérica, la loca, la de ‘estás exagerando’…”

Para varios usuarios de Internet, tristemente esto fue lo que hizo el papá de la actriz al desestimar la gravedad del abuso de su hija.

Por el momento, la actriz no ha emitido ningún comentario sobre lo dicho por su papá recientemente.