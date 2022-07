Regina Blandón calló a los 'haters' que la critican por envejecer a sus 31 años de edad

Esta travesía para aceptar su cuerpo y sus cambios, que a veces no van a la par de los estereotipos de belleza marcados por la sociedad, es un proceso de todos los días en el que busca no sólo propiciar su amor propio y evitar hablarse mal, sino también no dejar que las demás personas se sientan autorizadas de opinar sobre el cuerpo ajeno.