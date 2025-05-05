Rihanna anuncia embarazo en MET Gala 2025 mostrando su pancita

Video Rihanna sorprende y aparece embarazada de su tercer bebé en plena Met Gala: así lució su ‘baby bump’

Rihanna está embarazada, así lo confirmó a su paso por la MET Gala, donde lució su pancita. La cantante y A$AP Rocky esperan a su tercer hijo.



La intérprete mostró su baby bump en el Hotel Carlyle de Nueva York, poco antes de desfilar en la alfombra roja de la gala, vistiendo un conjunto de falda gris de dos piezas y zapatos de tacón del mismo color.

PUBLICIDAD

Rihanna ya había expresado su deseo de ser madre por tercera vez en diciembre de 2023. "Apuesto a que la próxima vez será un niño, así que crucemos los dedos", reportó Page Six.

¿Cuántos hijos tienen Rihanna y A$AP Rocky?

Rihanna y A$AP Rocky tienen dos hijos y están en espera de su tercer bebé. La cantante de 37 años y el productor musical recibieron a su primer hijo, RZA Athelston, en mayo de 2022 y a Riot Rose en agosto de 2023.