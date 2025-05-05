Rihanna

Rihanna anuncia embarazo en MET Gala 2025 mostrando su pancita

Rihanna llegó a la Met Gala mostrando su pancita de embarazo. Este será el tercer hijo de la cantante con A$AP Rocky.

Por:
Univision
Video Rihanna sorprende y aparece embarazada de su tercer bebé en plena Met Gala: así lució su ‘baby bump’

Rihanna está embarazada, así lo confirmó a su paso por la MET Gala, donde lució su pancita. La cantante y A$AP Rocky esperan a su tercer hijo.

@famososunivision

¡RiRi llegó con invitado extra! 🤭🥰 Rihanna confirma en la alfombra del Met Gala que está esperando a su tercer bebé 👶 🤗  #Rihanna #RihannaEmbarazo #MetGala2025 #Met2025 #NoticiaRihanna #EmbarazoFamoso #ModaYEmbarazo #RihannaMamá #GalaDeEstrellas #Celebridades2025 #RihannaEnLaMet #EmbarazoYEstilo#viral #fypシ゚viral #noticias #ultimahora #Social

♬ Epic Music(863502) - Draganov89

Más sobre Rihanna

Rihanna sorprende y aparece embarazada de su tercer bebé en plena Met Gala: así lució su ‘baby bump’
1:10

Rihanna sorprende y aparece embarazada de su tercer bebé en plena Met Gala: así lució su ‘baby bump’

Univision Famosos
La teoría del cabello rosa de los famosos que podrían haber alertado de las fechorías de ‘Diddy’
1:04

La teoría del cabello rosa de los famosos que podrían haber alertado de las fechorías de ‘Diddy’

Univision Famosos
Shakira dará un concierto para el hijo del hombre más rico de Asia: le habrían pagado millones
1 mins

Shakira dará un concierto para el hijo del hombre más rico de Asia: le habrían pagado millones

Univision Famosos
Rihanna en polémica por sacudir de cabeza a su bebé frente a todos: video
1:03

Rihanna en polémica por sacudir de cabeza a su bebé frente a todos: video

Univision Famosos
Pareja de Rihanna enfrentará juicio por presuntamente haberle disparado a un examigo
3 mins

Pareja de Rihanna enfrentará juicio por presuntamente haberle disparado a un examigo

Univision Famosos
Rihanna y A$AP Rocky dan la bienvenida a su segundo bebé: ¿es niño o niña?
2 mins

Rihanna y A$AP Rocky dan la bienvenida a su segundo bebé: ¿es niño o niña?

Univision Famosos
Bebés de famosos que han nacido en lo que va del 2023 (y los que llegarán en próximos meses)
6 mins

Bebés de famosos que han nacido en lo que va del 2023 (y los que llegarán en próximos meses)

Univision Famosos
¿Georgina Rodríguez no es dueña de las joyas que usa en eventos? Un collar tendría la respuesta
3 mins

¿Georgina Rodríguez no es dueña de las joyas que usa en eventos? Un collar tendría la respuesta

Univision Famosos
Famosas que celebrarán el Día de las Madres embarazadas: para muchas es su primer bebé
3 mins

Famosas que celebrarán el Día de las Madres embarazadas: para muchas es su primer bebé

Univision Famosos
Met Gala 2023: ¿cuál es la temática y qué famosos asistirán? Lo que se espera del evento
3 mins

Met Gala 2023: ¿cuál es la temática y qué famosos asistirán? Lo que se espera del evento

Univision Famosos


La intérprete mostró su baby bump en el Hotel Carlyle de Nueva York, poco antes de desfilar en la alfombra roja de la gala, vistiendo un conjunto de falda gris de dos piezas y zapatos de tacón del mismo color.

PUBLICIDAD

Rihanna ya había expresado su deseo de ser madre por tercera vez en diciembre de 2023. "Apuesto a que la próxima vez será un niño, así que crucemos los dedos", reportó Page Six.

¿Cuántos hijos tienen Rihanna y A$AP Rocky?

Rihanna y A$AP Rocky tienen dos hijos y están en espera de su tercer bebé. La cantante de 37 años y el productor musical recibieron a su primer hijo, RZA Athelston, en mayo de 2022 y a Riot Rose en agosto de 2023.

La pareja empezó a salir, tras años de amistad, en 2020 y dos años después anunciaron que esperaban a su primer bebé.

Relacionados:
RihannaASAP Rocky Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD