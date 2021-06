Ricky Martin dice que no quiso engañar a nadie cuando salió con mujeres en su juventud

El cantante de éxitos como 'Livin' la vida loca' y 'María' salió con "muchas mujeres" antes de anunciar que es homosexual en 2010, lo cual ha dado pie a especulaciones de que fue deshonesto con ellas. "Uno no puede fingir la química, había química con ellas . No estaba engañando a nadie ", aseguró.

El caso de Ricky no es aislado. Algunos homosexuales tienen parejas del sexo opuesto antes de salir del clóset. "Mucha gente ha dicho, 'Ricky, tú estabas tratando de probarte quién eras, por la fama y por ser un símbolo sexual'. Bueno, sí, podría ser. No sé", señaló.

Al hablar con People sobre su experiencia para dar a conocer su orientación sexual, Ricky aboga por no presionar a nadie para que hable : "Uno no puede forzar a alguien a salir del clóset", dijo. "Si tienes un huevo y lo abres desde afuera, lo que sale es algo muerto, pero si el huevo se abre desde adentro, sale algo vivo", explicó.

"Tú podrías poner fin a estos rumores", externó Walters aludiendo a las especulaciones sobre la orientación sexual de Ricky. "Tú podrías decir, 'Sí soy gay o podrías decir no, no lo soy o podrías dejarlo, tal como está ahora, ambiguo'". La pregunta pareció tomarlo desprevenido. "No me siento con ganas", respondió el cantante, quien entonces tenía 29 años.