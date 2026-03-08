Rick Harrison Rick Harrison, de 'Pawn Stars' habría pagado gastos médicos de su hijo: “no entiende” por qué pide ayuda Corey Harrison sufrió un grave accidente en México en enero y recientemente se creó una campaña para recaudar dinero para los gastos de hospital. Sin embargo, su famoso padre habría liquidado la deuda desde antes.



Rick Harrison protagonista del programa ‘Pawn Stars’, no entiende por qué su hijo Corey Harrison está pidiendo ayuda económica tras sufrir accidente en México, pues él habría pagado las cuentas antes de que se creara la campaña en GoFundMe.

"Que yo sepa, pagué todas las facturas médicas de Corey mucho antes de que publicara la campaña de GoFundMe", declaró un portavoz de Rick a Page Six el 6 de marzo. "Es un hombre adulto de unos 40 años y es responsable de cómo maneja sus finanzas", añadió.

El informante también compartió al medio que Rick viajó a México para visitar a su hijo en el hospital un día antes de su boda con Angie Polushkin, con quien contrajo nupcias en enero.

El representante de Harrison también dijo a Entertainment Weekly que Corey se recuperaría “por completo tras seis semanas de reposo en cama”.

Corey Harrison mostró su rostro con heridas del accidente en moto que sufrió en enero. Imagen Corey Harrison/Instagram

¿Por qué crearon campaña en GoFundMe?

De acuerdo con reportes de US Weekly, en medio de la convalecencia de Corey Harrison, su amigo Aron Chambers creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para costear los gastos hospitalarios de la estrella de ‘Pawn Stars’.

En la descripción de la campaña se pretende recaudar $18,000 dólares.

“Si has visto La Casa de la Empeña , conoces a Corey como el ingenioso hombre detrás del mostrador que siempre provoca risas y negociaciones difíciles. Fuera de cámara, es simplemente Corey: leal, orgulloso, independiente y alguien que siempre está ahí para sus amigos y familiares. Sin embargo, ahora mismo, necesita nuestra ayuda más que nunca”, se lee en GoFundMe.

Según Chambers, tenía el "pleno conocimiento y bendición" de Corey para crear la página de recaudación de fondos.

De acuerdo con la descripción de la campaña, Corey “sufrió 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral y hemorragia interna”.