Rick Harrison, protagonista de 'El Precio de la Historia', dedica emotivo mensaje a su fallecido hijo

Rick Harrison y su familia están devastados por la repentina muerte de Adam Harrison, el segundo hijo del empresario y protagonista del programa 'El Precio de la Historia' ('Pawn Stars'), la cual se dio a conocer la noche del 19 de enero.

El portal TMZ informó que el hombre, de 39 años que se desempeñaba como plomero y no como parte del elenco del reality show, murió de "una sobredosis fatal".

Su padre, Rick Harrison, le dedicó un corto, pero emotivo mensaje de despedida al hijo que tuvo durante su relación con Kim Harrison.

"¡Siempre estarás en mi corazón! Te quiero Adam", y agregó un emoji de corazón roto.

Rick Harrison se despide de su hijo Adam. Imagen Rick Harrison/Instagram



Por su parte, su hermano Dick Harrison lo recordó con una tierna fotografía de su infancia en la que aparecen en la bañera: "Wax, qué demonios, siempre te amaré Bubba".

Dick y Adam Harrison en la infancia. Imagen Dick Harrison/Instagram

¿Quién era Adam Harrison?

'Pawn Stars' es un programa que trata sobre una casa de empeño en Las Vegas manejada por los Harrison, en donde los clientes llevan todo tipo de artículos, incluso hasta piezas históricas.

Rick Harrison es quien lleva el mando junto a dos de sus hijos, pero Adam no participaba en la serie. Sin embargo, en 2009 salió en algunas ocasiones en el reality show.

De acuerdo con los reportes de TMZ, se sabe poco de su vida, "aunque algunas personas han afirmado que se ganaba la vida como plomero".

Rick procreó dos hijos con su primera esposa Kim Harrison, Corey y Adam; durante su segundo matrimonio con Tracy Harrison tuvo a Jake.