Causa de muerte del hijo de Rick Harrison, de 'Pawn Stars', es revelada

El hijo de Rick Harrison, Adam Harrison, murió a los 39 años debido a una sobredosis de fentanilo, reporta TMZ este 22 de enero.

Rick Harrison, la estrella del programa ‘Pawn Stars’ (‘El Precio de la Historia’), confirmó la noticia a través de su representante y expresó su preocupación por la crisis del fentanilo en el país.

“La crisis del fentanilo en este país debe tomarse más en serio. Parece que simplemente está traspasando las fronteras y no se está haciendo nada al respecto. Debemos hacerlo mejor”, afirmó.

La familia Harrison pidió privacidad en este difícil momento: "Nuestra familia está extremadamente entristecida por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida".

El hijo de Rick Harrison, del show 'Pawn Stars' murió por una sobredosis de fentanilo. Imagen Rick Harrison/Instagram

Es importante destacar que el fentanilo es un opioide sintético de uso farmacéutico, que también se fabrica de manera ilegal. Su efecto es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente y letal que la heroína.

El fentanilo es altamente adictivo y puede ser mortal incluso en pequeñas cantidades. La crisis del fentanilo ha sido un problema creciente en los Estados Unidos y ha sido responsable de muchas muertes relacionadas con drogas, explicó el agente de la DEA Eduardo Chávez a Noticias 23 Dallas.

¿Quién era Adam Harrison?

'Pawn Stars' es un programa que se desarrolla en una casa de empeño de Las Vegas manejada por los Harrison.

Rick Harrison es quien lleva el mando junto a dos de sus hijos, pero Adam no participaba en la serie. Sin embargo, en 2009 salió en algunas ocasiones en el reality show.

De acuerdo con los reportes de TMZ, se sabe poco de su vida, "aunque algunas personas han afirmado que se ganaba la vida como plomero".

Rick procreó dos hijos con su primera esposa Kim Harrison, Corey y Adam; durante su segundo matrimonio con Tracy Harrison tuvo a Jake.