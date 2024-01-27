Hijo de Rick Harrison había salido de prisión poco antes de su muerte

Video Salma Hayek abre su corazón y se despide de Alec Musser con desgarrador mensaje

Adam Harrison, el hijo de Rick Harrison que fue encontrado sin vida el 19 de enero debido a una "sobredosis fatal" de fentanilo, tenía poco de haber salido de la cárcel antes de su fallecimiento, reportó el portal TMZ.

De acuerdo con un nuevo informe policial, el hombre de 39 años no había pasado bien sus últimos días con vida, dijeron los compañeros de casa del hijo del protagonista del show 'El Precio de la Historia' ('Pawn Stars').

El 19 de enero el departamento de policía de Las Vegas atendió un llamado de emergencia porque una persona "no respondía". "Los oficiales llegaron y confirmaron que (Adam) había fallecido", informó TMZ respecto a la información oficial.

Los últimos días del hijo de Rick Harrison

Según los reportes de las personas con las cuales vivía, Adam estaba alojado "en una casa de huéspedes", quienes tenían conocimiento de que acababa de quedar en libertad después de tres meses de estar en la cárcel. Se desconoce la causa por la que estuvo en prisión.

TMZ señaló que el propietario de la casa le ofreció quedarse, pues el hombre que se desempeñaba como plomero necesitaba un lugar para hospedarse tras su liberación.

Sus compañeros de casa se percataron que no salía de su habitación y ni siquiera respondió cuando tocaron a su puerta, por lo cual acudieron al propietario, quien abrió el cuarto y lo encontraron inconsciente en su cama.

Los testigos dijeron a la policía que Harrison solo estuvo "dos semanas" compartiendo con ellos la propiedad y señalaron su comportamiento como "errático y extraño", pues se "atrincheró" en su habitación. Además, declararon que "sospechaban que Adam había consumido drogas".