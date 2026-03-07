Corey Harrison Corey Harrison, estrella de 'Pawn Stars', pide ayuda económica tras sufrir grave accidente en México A principios de 2026, Corey Harrison sufrió un accidente en motocicleta que lo dejó delicado de salud. La gravedad de su estado provocó que las deudas hospitalarias se elevaran.



Corey Harrison, conocido por su participación en ‘ Pawn Stars’, sufrió un grave accidente en motocicleta en Tulum, México, a inicios de enero de 2026 y está solicitando donaciones para poder costear los gastos médicos que se han elevado por la gravedad de sus heridas.

Detalles del accidente

De acuerdo con reportes, Harrison perdió el control de su motocicleta, lo que provocó un impacto de alta magnitud. Fue trasladado a un hospital privado donde permaneció tres noches internado.

“Estoy bastante mal, pero estoy bien. Las barras de choque son geniales. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Lo siento, papá. Parece que me estoy perdiendo tu boda”, escribió Harrison en redes poco después del accidente.

La estrella del reality show de History Channel “sufrió 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral y hemorragia interna”, se detalla en GoFundMe.

Corey solicitó su alta voluntaria para evitar que la cuenta del hospital subiera, pero tras estar algunos días en casa su salud se complicó presentando “dolores insoportables y una peligrosa caída en los niveles de oxígeno”.

Según un amigo que lo acompañaba, Harrison dijo: “Voy a morir aquí. No tengo dinero para seguir pagándoles”, reportó El Universal.

Corey Harrison pide ayuda económica a través de GoFundMe. Imagen Corey Harrison/Instagram, GoFundMe

Corey Harrison presentó complicaciones de salud

El experto en artículos valiosos tuvo que regresar al hospital, pero para evitar los altos precios de la Riviera Maya fue llevado a la ciudad de Mérida, en Yucatán.

Ahí tuvo que ser sometido a un procedimiento de urgencia para drenar uno de los pulmones que se había visto afectado por la fractura de las costillas.

Por las complicaciones de salud fue operado en tres ocasiones y estuvo 18 días hospitalizado.

Corey Harrison pide ayuda económica

La cuenta del hospital y las medicinas dejaron a Corey Harrison prácticamente sin dinero y las deudas suman más de 120 mil dólares que no puede costear, por lo cual sus amigos crearon una campaña en GoFundMe para pedir apoyo económico.