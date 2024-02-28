Famosos

Presentador mexicano rompe el silencio tras sufrir un infarto: ¿corre riesgo de morir?

Ricardo Casares, conductor de ‘Venga la alegría’, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram luego de que fuera intervenido a raíz de un ataque cardíaco. Su compañera, Flor Rubio, había revelado que él ya había despertado.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Padre del presentador mexicano que sufrió un infarto a los 43 años revela su estado de salud

El famoso presentador mexicano Ricardo Casares reapareció en redes sociales a días de haber sufrido un infarto, suceso por el que tuvo que ser intervenido.

Fue la mañana del lunes 26 de febrero cuando, minutos antes de que comenzara al aire el programa del que forma parte, ‘Venga la alegría’, el conductor presentó un “intenso dolor en el pecho”, así que fue trasladado al hospital.

Horas más tarde, su padre, el señor Ricardo Casares Zavala, indicó que el ataque cardíaco fue “producto de una arteria coronaria que se le tapó”.

“Le hicieron un procedimiento quirúrgico mediante el cual le implantaron un ‘stent’ y, gracias a Dios, los resultados son cien por ciento positivos”, explicó a ‘Ventaneando’.

Ricardo Casares se pronuncia luego del infarto

En medio de su restablecimiento por la cirugía a la que fue sometido, Ricardo Caseres sorprendió al pronunciarse vía su cuenta oficial de Instagram.

Este 27 de febrero, el comunicador, de 43 años, subió una Historia en la que, sobre un fondo grisáceo, simplemente escribió: “Gracias”.

Ricardo Casares se pronunció tras el infarto que sufrió.
Ricardo Casares se pronunció tras el infarto que sufrió.
Imagen Ricardo Casares/Instagram

Previamente, su compañera de emisión, Flor Rubio, informó que él había pasado una “muy buena noche” después de que le realizaran “un cateterismo con éxito”.

“Él ha estado evolucionando de forma correcta, las primeras 24 horas son muy alentadoras”, expuso en su ‘show’ para YouTube llamado ‘Dulce y picosito’.

“Ya despertó, conversó con su familia, que ha estado ahí cobijándolo todo el tiempo”, detalló, añadiendo que permanecerá 48 horas en una “unidad de terapia intensiva coronaria”.

La periodista compartió que el médico de Casares, Alejandro Barrero, le puntualizó que él “no ha presentado ninguna arritmia, que sería lo peligroso de este caso”.

¿Ricardo Casares aún tiene riesgo de muerte?

Ahondando en el estado de salud de Ricardo Casares, su productora en el matutino, Maru Silva, confesó a El Universal que él “está inquieto, preocupado”, pero que “ahorita se encuentra bien”.

Asimismo, ella especificó: “Los doctores, conforme vaya su proceso de recuperación y observación, dirán en cuánto tiempo puede llegar a sus labores. No (hay peligro de que muera)”.

El medio informa que el reportero aún no tiene una fecha exacta para que lo den de alta, pues eso depende de cómo progrese. No obstante, en el mejor de los escenarios, podría abandonar la clínica esta misma semana.

