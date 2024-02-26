Famoso presentador mexicano sufre infarto antes de entrar al aire: esto se sabe de su salud

Video Padre del presentador mexicano que sufrió un infarto a los 43 años revela su estado de salud

El presentador mexicano Ricardo Casares, de 43 años, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto minutos antes de entrar al aire a su programa matutino, la mañana de este lunes 26 de febrero.

Los conductores de ‘Venga la Alegría’ confirmaron que fue alrededor de las 8 de la mañana que el presentador mexicano presentó un “intenso dolor en el pecho”, por lo que de inmediato fue atendido por los servicios de emergencia de la televisora.

PUBLICIDAD

“Ha sido una mañana difícil para nosotros por una situación con nuestro querido Ricky Casares”, dijo Patricio Borghetti en el matutino.

“Queremos informar que Ricardo Casares está bien, pero sí tuvimos un susto importante porque poquito antes de las 8 de la mañana él presentó un dolor muy intenso en el pecho. Lo primero que pensamos es que era un dolor gástrico o ataque de reflujo. Sin embargo, las cosas se comenzaron a complicar. Estuvimos a tiempo de trasladarlo al hospital más cercano”, añadió Sergio Sepúlveda.

Ricardo Casares sufrió un infarto poco antes de comenzar su programa televisivo. Imagen Ricardo Cazares Instagram

¿Cómo se encuentra de salud Ricardo Casares?

En el matutino mexicano también se informó que debido a la complejidad de la situación, Ricardo Casares tuvo que ser intervenido de emergencia debido a que sufrió un infarto a causa de “una arteria tapada”. El estado de salud del presentador se reporta estable.

“Ricky está fuera de peligro, pero tuvo que ser intervenido. Le hicieron un cateterismo porque todo indicaba que tenía una arteria tapada y esto indicaba un infarto”.

Sergio Sepúlveda insistió en que el presentador mexicano se encuentra fuera de peligro y que sus familiares ya se encuentran con él. Finalmente, reveló que Ricardo Casares estará en observación.