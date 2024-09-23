Winona Ryder y Keanu Reeves llevan más de 30 años 'casados', ¿cómo inició su historia?

Video Winona Ryder y Keanu Reeves se tratan como esposos desde hace 32 años y por fin confiesan la razón

Winona Ryder ha acumulado un sinfín de experiencias a lo largo de su trayectoria profesional, como que le hacían bullying por ser Lydia Deets en ‘Beetlejuice’.

La actriz ha trabajado estrechamente con muchos famosos de Hollywood, incluyendo a Keanu Reeves. Con él compartió créditos en una película noventera y a partir de ello quedaron unidos "para siempre".

¿Cómo se llama la película de Winona Ryder y Keanu Reeves?



Winona Ryder y Keanu Reeves se conocieron en el set de ‘Drácula’, la famosa película de los noventa a cargo del reconocido director Francis Coppola.

En ese entonces ambos eran jóvenes promesas de Hollywood: Winona Ryder había arrasado en éxitos taquilleros como ‘Beetlejuice’ y ‘Edward Scissorhands’, y Keanu Reeves recién había estrenado ‘River's Edge’, película que lo catapultó al estrellato.

A pesar de que Winona Ryder era la protagonista de ‘Drácula’ junto al actor británico Gary Oldman, Keanu Reeves tenía un papel secundario de suma relevancia para la trama y para su futura relación con la actriz de ‘Stranger Things’ (cuya temporada final estará llena de nuevos personajes).

Winona Ryder dio vida a Mina Turray, la prometida (y después esposa) de Jonathan Harker, el personaje al que interpretaba Keanu Reeves.

'Drácula' Imagen Cinematic/ The Grosby Group

Winona Ryder y Keanu Reeves se 'casaron' en la vida real



En ‘Drácula’ los personajes de Winona Ryder y Keanu Reeves contraen matrimonio, pero lo que pocos saben es que esa unión pudo haber sido verdadera más allá de la ficción.

Así lo revelaron los actores, quienes compartieron que la boda, que se llevó a cabo en Rumania, fue oficiada por sacerdotes reales.

De acuerdo con Winona Ryder y Keanu Reeves, “llevan más de 30 años casados”, a pesar de que nunca fueron pareja en la vida real. Incluso bromean sobre el tema y se dicen mutuamente “esposo” y “esposa”.

“Hicimos una toma completa de una ceremonia de matrimonio con sacerdotes reales. Winona dice que estamos [casados]. Coppola dice que lo estamos. Así que supongo que estamos casados…ante los ojos de Dios”.

Winona Ryder y Keanu Reeves Imagen Kevin Winter/Getty Images

Keanu Reeves y Winona Ryder tuvieron mucha química en ‘Drácula’: él la ayudó

Después del estreno de ‘Drácula’ Francis Coppola reveló que Winona Ryder y Gary Oldman se llevaban fatal en el set de grabación, principalmente porque él era un actor del Método, así como otros actores que han causado polémica por emplear esta técnica.

Por ello, la presencia de Keanu Reeves en la película resultó de gran ayuda para Winona Ryder. Según se ha reportado, en una ocasión Francis Coppola pidió a los actores de ‘Dracula’ que le gritaran insultos a la actriz para que ella se rompiera anímicamente para los fines de la película.

Pero Keanu Reeves se negó a hacerlo, y en su lugar comenzó a cosechar una linda amistad con Winona Ryder, la cual conservan aún en la actualidad.

"Para ponerlo en contexto, se suponía que tenía que estar llorando. Literalmente, Richard E. Grant, Anthony Hopkins, Keanu Reeves... Francis estaba intentando que todos me gritaban cosas para hacerme llorar, pero Keanu no lo hizo, Anthony tampoco. Simplemente no funcionó, fue en plan '¿de verdad?' Más bien hizo lo contrario".



Los actores siguieron estando en contacto, y su conexión sigue siendo tan genuina que incluso Winona Ryder quiso que Keanu Reeves fuera su coprotagonista en ‘Destination Wedding’, película de romance que ambos estelarizaron en 2018.