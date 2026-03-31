Diego Boneta

Renata Notni reaparece en redes tras revelarse su presunta ruptura con Diego Boneta

La actriz compartió una reveladora imagen luego de que se diera a conocer que supuestamente terminó con el actor, tras cinco años juntos.

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Por:Dayana Alvino
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Video Renata Notni y Diego Boneta habrían terminado: queda al descubierto el lazo que aún los uniría

Renata Notni reapareció en redes sociales luego de que se reportara que presuntamente se terminó el romance que sostenía con Diego Boneta.

Aunque hasta el momento los actores no han confirmado ni desmentido dicha información, ella usó sus Historias de Instagram para publicar una fotografía.

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Se trata de una postal en la que se puede ver el cielo, a punto del atardecer, pero a la que le agregó la etiqueta de ubicación: Los Ángeles.

Renata Notni compartió esta imagen en Instagram.
Renata Notni compartió esta imagen en Instagram.
Imagen Renata Notni/Instagram

La protagonista de telenovelas no dio a conocer el motivo por el que se encuentra en la popular ciudad y tampoco ha destapado más imágenes.

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¿Qué sucedió entre Renata Notni y Diego Boneta?

De acuerdo con la revista Quién, Renata Notni y Diego Boneta habrían tomado la decisión de finalizar su noviazgo de forma “mutua luego de entender que su ciclo juntos había terminado”.

El medio afirma que, pese a su separación, ellos “mantienen una relación respetuosa, de cariño y desean lo mejor en uno al otro”.

Además, el medio indica que el dúo presuntamente manejará el asunto de su rompimiento de manera “relativamente discreta”, tal y como lo hicieron con su idilio.

Los últimos ‘posts’ de amor entre Renata Notni y Diego Boneta

Las últimas publicaciones amorosas entre Renata Notni y Diego Boneta se dieron ya hace meses, en enero de este 2026, cuando ella cumplió años.

El artista subió entonces una serie de imágenes y videos de la celebración que tuvieron al lado de sus seres queridos.

“¡Happy birthday, malob!”, escribió para acompañar los materiales. “Te amo”, agregó, sumando un emoji de corazón rojo.

Diego Boneta publicó este mensaje para Renata Notni en enero de 2026.
Diego Boneta publicó este mensaje para Renata Notni en enero de 2026.
Imagen Diego Boneta/Instagram

Por su parte, la modelo hizo lo mismo en el natalicio de la estrella de ‘Luis Miguel: La serie’, en noviembre de 2024, cuando le dedicó las palabras: “Te amo”.

Renata Notni aseguró amar a Diego Boneta a finales del año 2025.
Renata Notni aseguró amar a Diego Boneta a finales del año 2025.
Imagen Renata Notni/Instagram
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