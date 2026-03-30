Diego Boneta Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos, reportan La pareja habría terminado su relación “en mutuo acuerdo” luego de cinco años de noviazgo. Lo que se sabe sobre la presunta ruptura.



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Video El video de la supuesta pelea de Renata Notni y Diego Boneta en público: esto pasó

Diego Boneta y Renata Notni habrían terminado su relación tras cinco años juntos, según reportes de la revista Quién.

Este lunes 30 de marzo, la revista de sociales dio a conocer que la pareja habría tomado la decisión de separarse de manera “mutua luego de entender que su ciclo juntos había terminado”.

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Diego Boneta y Renata Notni no se pronunciaron de manera inmediata ante los rumores. Sin embargo, la publicación mexicana sostiene que tras su separación, “los actores mantienen una relación respetuosa, de cariño y desean lo mejor el uno al otro”.