Renata Notni Renata Notni rompe el silencio tras ruptura de Diego Boneta y esto ventila tras fin de romance Renata Notni compartió por primera vez detalles sobre su situación actual tras su reciente ruptura sentimental con Diego Boneta. Esto fue lo que reveló.



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Video Diego Boneta confirma ruptura con Renata Notni: esto reveló en sus primeras declaraciones

Renata Notni por fin habló públicamente luego de que Diego Boneta confirmara que sí terminaron el romance que sostuvieron por 5 años en declaraciones que dio a principios de abril

La actriz había guardado silencio desde que se reportó la separación a finales de marzo pasado a través de la revista Quién.

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¿Qué dijo Renata Notni tras la ruptura de Diego Boneta?

La artista de 31 años fue abordada a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México en donde se le pidió dar una declaración sobre su separación.

" Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas", dijo ante medios como Despierta América este fin de semana.

" Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos", insistió.

Sobre el romance que sostuvieron por un lustro, esto fue lo que ventiló: " Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro".

También se le cuestionó si "le gustaría verlo a él nuevamente enamorado en algún momento" de otra persona.

"Claro, yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz", dijo tajante.

La historia de Diego Boneta y Renata Notni

La pareja comenzó su noviazgo en diciembre de 2020, según reseñó la revista ¡Hola!

Sin embargo, fue hasta septiembre de 2021 cuando los actores hicieron público el romance durante sus vacaciones de verano en la Capadocia, Turquía.

En años recientes, levantaron sospechas de posibles crisis en su relación. Una de ellas vino cuando en octubre de 2024 fueron captados en una aparente discusión durante uno de los conciertos de Alejandro Fernández en la Ciudad de México.

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Sobre ese y otros momentos de supuestas discusiones en lugares públicos, Renata Notni también fue cuestionada este fin de semana a su llegada a la Ciudad de México.

"Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita", aclaró la actriz al ser cuestionada si esas aparentes crisis detonaron que todo acabara entre ellos.

"Esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada que ver con esto", confesó.