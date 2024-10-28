Renata Notni

¿Renata Notni y Diego Boneta tuvieron discusión en público? Video de supuesto pleito se viraliza

La pareja asistió al concierto de Alejandro Fernández en la Ciudad de México y protagonizaron un video donde aparentemente están discutiendo acaloradamente.

El video de la supuesta pelea de Renata Notni y Diego Boneta en público: esto pasó

La pareja de actores Renata Notni y Diego Boneta, conocidos por su relación estable y su éxito en la industria del entretenimiento, aparentemente tuvieron una discusión durante el concierto de Alejandro Fernández el pasado sábado en la Plaza de Toros México.

Un video que se viralizó en TikTok mostró a los actores en un momento de tensión mientras disfrutaban del concierto. En las imágenes, se observa a Notni y Boneta en primera fila aparentemente serios y con poca interacción.

Notni y Boneta fueron captados en el segundo concierto de El Potrillo, realizado el sábado 26 de octubre.

Renata Notni y Diego Boneta reaparecieron y dejaron atrás rumores

Un día después de la supuesta discusión, la pareja asistió al Gran Premio de México con un comportamiento "cariñoso y relajado", reporta TVyNovelas este lunes.

La pareja dejó atrás las versiones que apuntaban a un conflicto en su relación.

Renata Notni y Diego Boneta comenzaron su relación en abril de 2021.


