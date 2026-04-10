Diego Boneta Diego Boneta confirma su ruptura con Renata Notni y responde así sobre el motivo de su separación El actor aceptó que, como trascendió en días pasados, ya no es pareja de la modelo.



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Video Renata Notni y Diego Boneta habrían terminado: queda al descubierto el lazo que aún los uniría

Diego Boneta confirma que terminó su relación con Renata Notni y explicó un poco de los motivos que los llevaron a la separación.

En entrevista exclusiva para Despierta América, transmitida este 10 de abril, el actor de 35 años habló al respecto luego de que el reportero lo cuestionara directamente en un encuentro personal.

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“Lo que te voy a preguntar es sobre tu ruptura: ¿cómo va todo?”, le dijo el colaborador del matutino de Univision.

“Todo bien. Mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo”, respondió serenamente.