Revelan supuesto motivo por el que Diego Boneta y Renata Notni peleaban en público: ¿se separan?

Video El video de la supuesta pelea de Renata Notni y Diego Boneta en público: esto pasó

Diego Boneta y Renata Notni continúan en medio de la polémica por supuestamente pelear en público durante uno de los shows de Alejandro Fernández en la Ciudad de México.

Aunque la pareja no ha hecho comentarios sobre su aparente discusión, la periodista Martha Figueroa ventiló el supuesto motivo de su enfrentamiento, del que sería testigo una famosa presentadora.

¿Por qué peleaban Diego Boneta y Renata Notni?

El pasado 26 de octubre, Diego Boneta y Renata Notni fueron captados, aparentemente, en una acalorada discusión.

De acuerdo con la periodista de espectáculos , la tensión entre la pareja se habría suscitado por una vendedora de bebidas, quien le habría querido cobrar de más a Diego Boneta, según le revelaron.

“Cynthia Urías me contó el chisme porque estaba por ahí (en la Plaza de Toros). Dice que, parece ser, pidió unas bebidas el joven Boneta y le cobraron de más, entonces, estaba enojadísimo que porque la señorita le cobró de más y que la novia le decía ‘pues ya, ya, tranquilo, no pasada nada’”, relató en el show ‘Con Permiso’ de la cadena Unicable, el 1 de noviembre.

La periodista insistió en que la aparente discusión de Diego Boneta y Renata Notni solo era un desacuerdo y no una supuesta crisis en su relación.

“Entonces, eso alegaban y que parecía que era una cosa de la pareja, de amor, pero que no, que solo estaban alegando que si la señorita le cobró o no de más…”, agregó.

Luego de que se viralizaran las imágenes de los momentos de tensión de la pareja en el show de Alejandro Fernández, ambos fueron captados juntos y derrochando amor durante el Gran Premio de México, celebrado el pasado 27 de octubre.